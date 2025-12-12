A Prefeitura de Taubaté pagará R$ 16,3 milhões para fazer um cadastro atualizado de todos os imóveis existentes no município. A licitação para contratar a empresa especializada em engenharia cartográfica, que ficará responsável pelo serviço, terminou com vitória da Geojá Mapas Digitais e Aerolevantamento, de São Paulo - o valor máximo era de R$ 19,7 milhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após assinatura do contrato, a empresa terá 15 meses para concluir o serviço. Segundo o edital, o recadastramento dos imóveis será feito com "técnicas avançadas de engenharia cartográfica e geoprocessamento", incluindo "aerolevantamento, imageamento orbital de alta resolução e levantamento móvel terrestre" com "captura de imagens em 360 graus das fachadas dos imóveis".