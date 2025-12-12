A Polícia Civil confirmou a morte de uma menina de 2 anos que estava internada no Hospital Regional de São José dos Campos em estado grave e com sinais de agressão. A mãe e o padrasto são investigados por maus-tratos. Eles foram interrogados pela polícia.

O boletim de ocorrência informa que o pai comunicou o óbito da filha, confirmado às 11h25 desta sexta-feira (12). O pai apresentou a guia de encaminhamento de cadáver emitida pelo Hospital Regional de São José dos Campos. O documento classifica a natureza do óbito como de causa externa e sugere como causa possível o traumatismo.