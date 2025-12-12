A Polícia Civil encontrou dentro de uma bolsa feminina R$ 27.662 em espécie e 3 dólares no apartamento em que o filho esfaqueou a mãe e depois se matou pulando do 13º andar de um prédio no Jardim Paulista, na região central de São José dos Campos, nesta sexta-feira (12).

Durante os trabalhos da perícia, o investigador encontrou a quantia em dinheiro, que foi fotografada, conferida e apreendida conforme determina o protocolo. A Polícia Civil informou que o dinheiro estava no local enquanto buscavam documentos da vítima.