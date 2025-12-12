13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NA PREFEITURA

Prazo para regularizar imóveis em Taubaté termina no dia 31

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMT
Termina esse ano o prazo para regularização ou legalização de edificações em Taubaté que estejam em desacordo com o Código de Obras
Termina esse ano o prazo para regularização ou legalização de edificações em Taubaté que estejam em desacordo com o Código de Obras

Regularização
Termina no dia 31 de dezembro o prazo para regularização ou legalização de edificações em Taubaté que estejam em desacordo com o Código de Obras e demais legislações municipais vigentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Prazo
Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano, "após essa data, novas regularizações serão possíveis apenas após a revisão do Código de Obras, garantindo o adequado ordenamento territorial no município".

Isenção
Famílias com construções em áreas de interesse social, com renda de até três salários mínimos, terão isenção total do pagamento de multas e contrapartidas financeiras, desde que se enquadrem nos requisitos elencados na lei.

Solicitações
As solicitações podem ser feitas pela internet ou de forma presencial. Para isso é necessário contratar um profissional da área, arquiteto ou engenheiro, para que ele possa providenciar toda documentação necessária. Mais informações podem ser encontradas no site da Prefeitura.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários