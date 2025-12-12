Regularização
Termina no dia 31 de dezembro o prazo para regularização ou legalização de edificações em Taubaté que estejam em desacordo com o Código de Obras e demais legislações municipais vigentes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Prazo
Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano, "após essa data, novas regularizações serão possíveis apenas após a revisão do Código de Obras, garantindo o adequado ordenamento territorial no município".
Isenção
Famílias com construções em áreas de interesse social, com renda de até três salários mínimos, terão isenção total do pagamento de multas e contrapartidas financeiras, desde que se enquadrem nos requisitos elencados na lei.
Solicitações
As solicitações podem ser feitas pela internet ou de forma presencial. Para isso é necessário contratar um profissional da área, arquiteto ou engenheiro, para que ele possa providenciar toda documentação necessária. Mais informações podem ser encontradas no site da Prefeitura.