Regularização

Termina no dia 31 de dezembro o prazo para regularização ou legalização de edificações em Taubaté que estejam em desacordo com o Código de Obras e demais legislações municipais vigentes.

Prazo

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano, "após essa data, novas regularizações serão possíveis apenas após a revisão do Código de Obras, garantindo o adequado ordenamento territorial no município".