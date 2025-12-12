Frente

A Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos do 8 de Janeiro realizou a primeira reunião essa semana, na Câmara de São José dos Campos.

Reunião

Participaram da reunião os vereadores Thomaz Henrique, Anderson Senna e Sérgio Camargo, todos do PL, além de dois joseenses presos em Brasília pela participação nos atos golpistas no dia 8 de janeiro de 2023: Wellington Ronaldo Costa, conhecido como Pardal, e Messias Valério.