Frente pela Anistia ouve joseenses detidos no 8 de janeiro

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Cleverson Nunes/CMSJC
Vereadores colheram relatos de dois moradores de São José dos Campos envolvidos nos atos golpistas de 2023
Frente
A Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos do 8 de Janeiro realizou a primeira reunião essa semana, na Câmara de São José dos Campos.

Reunião
Participaram da reunião os vereadores Thomaz Henrique, Anderson Senna e Sérgio Camargo, todos do PL, além de dois joseenses presos em Brasília pela participação nos atos golpistas no dia 8 de janeiro de 2023: Wellington Ronaldo Costa, conhecido como Pardal, e Messias Valério.

Relatos
Ao grupo de vereadores, Pardal e Messias alegaram que não tinham a intenção de participar dos atos e que viajaram a Brasília em um ônibus de excursão acreditando que iriam apenas conhecer a capital, mas que perceberam que o propósito era outro quando chegaram ao quartel do Exército, onde ficaram acampados. Contaram que se envolveram na programação sem ter consciência do que ocorreria e acabaram respondendo judicialmente. De acordo com eles, são 10 pessoas de São José dos Campos nessa situação, uma delas falecida recentemente em um acidente de trabalho.

