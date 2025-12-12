Frente
A Frente Parlamentar pela Anistia aos Presos Políticos do 8 de Janeiro realizou a primeira reunião essa semana, na Câmara de São José dos Campos.
Reunião
Participaram da reunião os vereadores Thomaz Henrique, Anderson Senna e Sérgio Camargo, todos do PL, além de dois joseenses presos em Brasília pela participação nos atos golpistas no dia 8 de janeiro de 2023: Wellington Ronaldo Costa, conhecido como Pardal, e Messias Valério.
Relatos
Ao grupo de vereadores, Pardal e Messias alegaram que não tinham a intenção de participar dos atos e que viajaram a Brasília em um ônibus de excursão acreditando que iriam apenas conhecer a capital, mas que perceberam que o propósito era outro quando chegaram ao quartel do Exército, onde ficaram acampados. Contaram que se envolveram na programação sem ter consciência do que ocorreria e acabaram respondendo judicialmente. De acordo com eles, são 10 pessoas de São José dos Campos nessa situação, uma delas falecida recentemente em um acidente de trabalho.