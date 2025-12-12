Anistia

A Câmara de Taubaté promoveu essa semana uma audiência pública sobre a 'Cruzada pela Anistia', movimento que defende o perdão dos crimes cometidos pelos golpistas que participaram de atos em Brasília em 8 de janeiro de 2023.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Judiciário

"O Brasil vive um momento em que o Poder Judiciário ultrapassou fronteiras que não lhe pertencem. Não falo aqui para atacar instituições. Falo para defender a Constituição, que deveria ser a bússola para todas elas. Especialmente após o 8 de janeiro, vimos algo que jamais deveria ocorrer em um estado democrático de direito: prisões sem individualização de conduta, processo conduzido pelo mesmo ministro que é vítima, investigador, acusador e julgador. Auditorias, provas e relatórios produzidos dentro de gabinetes, sem transparência, violações claras ao devido processo legal. Isso não pode ser aceito como novo padrão de justiça brasileira", disse o vereador Diego Fonseca (PL), autor do pedido de realização da audiência.