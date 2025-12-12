O artista e artesão Antonio da Silva Prado Filho, mais conhecido como Toninho Prado, morreu nessa quinta-feira (11) aos 65 anos de idade. Ele lutava contra problemas de saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo de Toninho foi velado no Velório e Crematório São Benedito, nesta sexta-feira (12), em Taubaté, e sepultado no Cemitério Municipal da cidade.
“Meu querido irmão Toninho Prado, depois de uma luta intensa pela vida, partiu bem no começo da noite de ontem com apenas 65 anos. Triste demais ver a partida de um ser humano repleto de sonhos, companheiro de tantos momentos bons e sempre solidário nas horas mais difíceis”, disse o autor, fotógrafo e ativista Silvio Prado.
Competente contador, contou Silvio, Toninho acabou surpreendido pela arte um pouco antes dos 40 anos de idade e dela jamais se separou.
Era pessoa simples que se encantava com a beleza da cultura popular, empenhando toda sua criatividade em trabalhos com cerâmica, fotografia, desenho e pintura com traçados fortes e rústicos.
“Meu irmão Toninho montou uma casa/ateliê onde morava e produzia ao mesmo tempo, um espaço que refletia a intensidade com que se dedicava ao trabalho criativo”, disse ele.
“Infelizmente, seus últimos dias foram de grande sofrimento, tudo enfrentado com serenidade, sem qualquer palavra amarga ou demonstração de revolta pelos duros imprevistos que a vida lhe ofereceu”, afirmou Silvio.
“Passei os últimos dias imaginando como essa partida seria dolorosa para os irmãos e toda nossa família. E ela aconteceu e, como era previsto, ela dói e provoca um vazio que parece não ter limites. A uma pessoa tão essencial na minha vida, eu só posso dizer OBRIGADO! Siga em PAZ, meu irmão!”, completou Silvio Prado.