O artista e artesão Antonio da Silva Prado Filho, mais conhecido como Toninho Prado, morreu nessa quinta-feira (11) aos 65 anos de idade. Ele lutava contra problemas de saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Toninho foi velado no Velório e Crematório São Benedito, nesta sexta-feira (12), em Taubaté, e sepultado no Cemitério Municipal da cidade.