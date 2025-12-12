O Ministério Público e as forças de segurança mapearam a atuação de integrantes do CV (Comando Vermelho) na RMVale, área mais violenta de São Paulo, palco de uma guerra entre os criminosos cariocas e o PCC (Primeiro Comando da Capital), conforme revelou OVALE.

A informação foi obtida por OVALE, com base no relato de fontes que atuam no combate ao crime.

