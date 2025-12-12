O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter chuvas fortes nos próximos dias, com pancadas típicas de verão já neste fim de semana e risco maior de temporais entre terça e quarta-feira da semana que vem, quando a combinação de calor, umidade elevada e atuação de um sistema frontal e de uma nova ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) pode trazer chuva volumosa e tempestades localizadas.

De acordo com a previsão de meteorologistas, os ventos já estão virando novamente para o quadrante nordeste/norte, favorecendo uma rápida injeção de ar úmido, inclusive com contribuição da região amazônica.