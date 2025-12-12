O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter chuvas fortes nos próximos dias, com pancadas típicas de verão já neste fim de semana e risco maior de temporais entre terça e quarta-feira da semana que vem, quando a combinação de calor, umidade elevada e atuação de um sistema frontal e de uma nova ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) pode trazer chuva volumosa e tempestades localizadas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a previsão de meteorologistas, os ventos já estão virando novamente para o quadrante nordeste/norte, favorecendo uma rápida injeção de ar úmido, inclusive com contribuição da região amazônica.
Isso aumenta a umidade em todos os níveis da atmosfera e reforça a instabilidade, criando o cenário clássico de verão: calor, abafamento e pancadas de chuva isoladas que podem ser fortes em curto período, com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, sobretudo em áreas de serra.
No curto prazo, o cenário ainda é de sol predominando em boa parte do dia, com nebulosidade alta e temperaturas elevadas. As máximas devem ficar entre 30°C e 32°C no Vale do Paraíba, entre 22°C e 24°C em Campos do Jordão e chegar a 32°C a 34°C no Litoral Norte, impulsionadas pelos ventos de noroeste que sopram ar mais quente em direção ao litoral.
Ao longo da tarde e início da noite, o aumento da umidade e o aquecimento formam nuvens carregadas, favorecendo pancadas de chuva forte no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, principalmente em áreas de relevo mais acidentado.
Não se descarta a ocorrência de tempestades localmente severas, descargas elétricas (raios), rajadas de vento e queda ocasional de granizo, sobretudo em áreas de serra.
No Vale Histórico, a chuva tende a se concentrar mais para o fim do período ou início da madrugada, enquanto no Alto Vale (São José dos Campos, Jacareí, Caçapava) e no Litoral Norte o risco de pancadas já aumenta entre a tarde e o começo da noite.
Entre sábado, domingo e segunda-feira, o padrão atmosférico permanece instável, com um “vai e vem” de aberturas de sol e pancadas de chuva.
A previsão indica que haverá manhãs com períodos de sol, sensação de abafamento e aumento gradual da nebulosidade, tardes com maior chance de pancadas de chuva forte no Vale do Paraíba, Serra e Litoral, em geral rápidas e localizadas e noites com possibilidade de novas áreas de instabilidade, especialmente em áreas de serra e no Litoral Norte.
Em algumas cidades, o dia pode começar com chuva fraca ou pancadas isoladas já ao amanhecer, depois o tempo abre, o sol aparece e volta a chover à tarde. Em outras, a instabilidade se concentra mais entre o fim da tarde e a noite, como já aconteceu em episódios anteriores de mudança do tempo com chuva ganhando força no Vale do Paraíba, Serra e Litoral.
As máximas tendem a continuar altas, mas podem cair um pouco em comparação aos dias mais secos, por causa da maior cobertura de nuvens e da frequência das pancadas de chuva. As mínimas sobem, reforçando a sensação de tempo abafado, típico de verão.
O dia mais crítico, em princípio, será a terça-feira, quando a previsão indica a chegada de um sistema frontal oceânico em combinação com calor e umidade muito elevados. Além disso, deve se estabelecer um novo episódio de ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que tende a durar pelo menos três dias.
Embora a ZCAS se concentre um pouco mais ao norte da região, aqui no Vale a influência do sistema frontal somada à instabilidade típica de verão cria o cenário ideal para chuva forte no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, com potencial para chuva volumosa em curto período, alagamentos pontuais em áreas de drenagem deficiente, enxurradas em encostas e fundos do Vale e deslizamentos em áreas de risco, se houver chuva persistente sobre solo já encharcado.
Os modelos apontam acumulados que podem passar de 40 a 50 mm em pontos do interior do Vale e valores ainda mais altos em trechos do Litoral Norte, cenário semelhante ao de outros episódios recentes de alerta de tempestades no Vale do Paraíba e de chuva excessiva no Sudeste com impacto direto na região.
Existe incerteza quanto ao horário exato da chegada do sistema frontal (manhã, tarde ou noite), por isso a recomendação é acompanhar as previsões de curtíssimo prazo e alertas da Defesa Civil, como nos recentes avisos de tempo severo para o Vale do Paraíba, Serra e Litoral.