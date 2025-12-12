A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu registro a um novo teste rápido capaz de diagnosticar a hantavirose em apenas 20 minutos com uma gota de sangue do paciente.
O diagnóstico ágil é um fator importante para diminuir a alta letalidade da doença, que atualmente mata cerca de 40% das pessoas infectadas no Brasil.
O registro da Anvisa atesta a segurança, eficácia e qualidade do teste, autorizando sua comercialização.
O produto, chamado TR Hantavírus IgM Bio-Manguinhos, foi desenvolvido com recursos públicos em parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz , do Instituto Oswaldo Cruz, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A hantavirose é uma zoonose viral aguda que provoca síndrome cardiopulmonar grave. Sua transmissão mais comum no país ocorre pela inalação de partículas virais presentes na urina, saliva e fezes de roedores silvestres, frequentemente associada a atividades agrícolas ou ecoturismo.
A partir da aprovação, Bio-Manguinhos tem capacidade para escalar a produção conforme as necessidades do Sistema Único de Saúde, de acordo com nota da Fundação Oswaldo Cruz.