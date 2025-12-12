A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu registro a um novo teste rápido capaz de diagnosticar a hantavirose em apenas 20 minutos com uma gota de sangue do paciente.

O diagnóstico ágil é um fator importante para diminuir a alta letalidade da doença, que atualmente mata cerca de 40% das pessoas infectadas no Brasil.

O registro da Anvisa atesta a segurança, eficácia e qualidade do teste, autorizando sua comercialização.