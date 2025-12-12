Um engenheiro jogou bombinhas em crianças em Taubaté, na praça Antônio Naldi, em Quiririm. A ação virou caso de polícia. O homem é investigado por lesão corporal qualificada tentada contra menores de 14 anos. O boletim de ocorrência foi registrado pela GCM (Guarda Civil Municipal) e pela Polícia Civil. Nenhuma das crianças ficou ferida.

De acordo com o boletim da Delegacia Seccional de Taubaté, o investigado é um engenheiro, de 62 anos, que mora de frente à praça. Ele teria arremessado “bombinhas” na direção de crianças que brincavam no parquinho na noite de 4 de dezembro, mas a ocorrência só foi registrada na manhã desta sexta-feira (12).