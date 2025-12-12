A Clínica Veterinária de Equinos da Unitau (Universidade de Taubaté) realizou sua primeira cirurgia em um equino, um procedimento, considerado de média complexidade, garantido pela ampliação dos serviços à comunidade e na formação prática dos estudantes.
A cirurgia foi conduzida por uma equipe de profissionais especializados e foi acompanhada por alunos e professores do curso de Medicina Veterinária.
O evento consolida a clínica como uma referência emergente no atendimento a cavalos em todo o Vale do Paraíba, oferecendo uma das primeiras estruturas desse tipo na região.
Impacto na Formação Profissional
O coordenador da Clínica Veterinária da Unitau, o médico veterinário Leonardo Cortez Peixoto, destacou que a cirurgia demonstra o potencial da estrutura e amplia os serviços oferecidos. "Esse tipo de procedimento fortalece a formação dos nossos alunos, que vivenciam na prática os desafios e responsabilidades da profissão", afirmou.
O Prof. Dr. Heder Nunes Ferreira, diretor do Departamento de Ciências Agrárias, explicou que vivenciar uma cirurgia de grande porte na clínica-escola eleva o padrão de treinamento. Segundo ele, o procedimento permite que o aluno consolide conhecimentos de anatomia, fisiologia e técnica cirúrgica em um cenário real, tornando-o mais preparado para o mercado de trabalho.
Serviços e Agendamento
A Clínica de Equinos oferece atendimentos clínicos e procedimentos especializados, além de serviço de internação.
Para agendamentos e contato:
Telefone/WhatsApp: (12) 3625-4288
Local: Estrada Municipal Dr. José Luiz Cembranelli, nº 4720, Jardim Sandra Maria, Taubaté.