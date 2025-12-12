A Clínica Veterinária de Equinos da Unitau (Universidade de Taubaté) realizou sua primeira cirurgia em um equino, um procedimento, considerado de média complexidade, garantido pela ampliação dos serviços à comunidade e na formação prática dos estudantes.

A cirurgia foi conduzida por uma equipe de profissionais especializados e foi acompanhada por alunos e professores do curso de Medicina Veterinária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp