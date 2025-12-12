Neste fim de semana, São José dos Campos recebe espétaculos teatrais para diferentes faixas etárias: "A Cigarra e a Formiga" e "Vá Idosas Show".

Para as crianças, o clássico "A Cigarra e a Formiga" ganha uma versão em bonecos com muita música e efeitos especiais.

A sessão ocorre às 15h, no Teatro Colinas com ingressos custando entre R$ 35 e R$ 70

