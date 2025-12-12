Neste fim de semana, São José dos Campos recebe espétaculos teatrais para diferentes faixas etárias: "A Cigarra e a Formiga" e "Vá Idosas Show".
Para as crianças, o clássico "A Cigarra e a Formiga" ganha uma versão em bonecos com muita música e efeitos especiais.
A sessão ocorre às 15h, no Teatro Colinas com ingressos custando entre R$ 35 e R$ 70
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para o público adulto, o show de comédia "Vá Idosas Show" , também no Teatro Colinas, traz as personagens Geni e Lurdes, discutindo de forma divertidas temas atuais e de relevância nacional.
No elenco, o radialista e humorista Cleber Parpinelli interpreta Geni. Ele atuou por dez anos na Rádio Líder, em São José do Rio Preto (SP) e Roy Degrossoli, que interpreta Lurdes. Ele também é radialista na Rádio Clip FM, em Indaiatuba (SP).
Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80.
O teatro fica na avenida São João, nº 2.000, Jardim das Colinas, São José dos Campos.