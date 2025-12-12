O movimento nacional "Dança em Todo Canto" chega a São José dos Campos neste domingo (14), para celebrar o Dia Nacional da Dança e promover saúde e bem-estar através do ritmo. O evento é gratuito e será realizado no Shopping Jardim Oriente, na Praça de Alimentação, das 9h às 12h.

O projeto é uma mobilização de centenas de academias e profissionais de todo o país para incentivar a prática da dança e conta com o apoio de grandes nomes do cenário brasileiro, como Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo.

