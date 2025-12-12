13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DIA DA DANÇA

Projeto 'Dança em Todo Canto' tem atividades gratuitas em SJC

Por Da redação | São josé dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O movimento nacional "Dança em Todo Canto" chega a São José dos Campos neste domingo (14), para celebrar o Dia Nacional da Dança e promover saúde e bem-estar através do ritmo. O evento é gratuito e será realizado no Shopping Jardim Oriente, na Praça de Alimentação, das 9h às 12h.

O projeto é uma mobilização de centenas de academias e profissionais de todo o país para incentivar a prática da dança e conta com o apoio de grandes nomes do cenário brasileiro, como Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Ana Botafogo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, a iniciativa vai oferecer uma manhã de aulas abertas para todas as idades.

Confira a programação:

9h00-Ritmos Latinos com os Professores Dan & Lili

9h45-Ritmos Solo com Rosana Cabral

10h30-Forró com Rosana Cabral

11h15: Passinhos anos 80 com Prof. Kleber Santos

O Shopping Jardim Oriente oferece estacionamento gratuito e fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários