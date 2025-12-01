O ITASAT-1, o primeiro satélite universitário do Brasil, completou sete anos em órbita, superando as expectativas de duração.

O aparelho foi desenvolvido pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), de São José dos Campos, e lançado em dezembro de 2018 por um foguete da SpaceX.

