OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TECNOLOGIA E CIÊNCIA

1º satélite universitário do ITA completa sete anos em órbita

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ITA
ITASAT-1 completou 7 anos em órbita

O ITASAT-1, o primeiro satélite universitário do Brasil, completou sete anos em órbita, superando as expectativas de duração.

O aparelho foi desenvolvido pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), de São José dos Campos, e lançado em dezembro de 2018 por um foguete da SpaceX.

O pequeno satélite, conhecido como CubeSat, levou para a órbita o primeiro software 100% brasileiro para controle de atitude.

Sete anos após o lançamento, o satélite ainda está ativo, sendo utilizado para treinar equipes do ITA na área de Monitoramento Espacial (vigilância de objetos no espaço) e para apoiar radioamadores por meio da transmissão de sinais.

Novos projetos

Com o sucesso do ITASAT-1, o ITA já trabalha em novos projetos como o ITASAT-2, que será um grupo de três satélites focado no estudo da ionosfera e terá aplicações na área de defesa, ajudando a localizar fontes de rádio no solo e no mar.

Outro projeto é o SelenITA, desenvolvido em parceria com a NASA, que visa à exploração lunar. Essa missão futura investigará o campo magnético lunar e o transporte de poeira na superfície da Lua.

As atividades projetam ainda mais o ITA como parceiro tecnológico no desenvolvimento de estudos espaciais no país.

