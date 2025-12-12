O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) inaugura o novo prédio do Fórum de Caraguatatuba na próxima segunda-feira (15), às 11h30. Também serão instaladas a 2ª Vara Criminal e a UPJ (Unidade de Processamento Judicial), que atenderá as três varas cíveis da unidade.

O presidente do TJ-SP, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, conduzirá a solenidade, que contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).