A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento da Deo Colônia Amantikir, da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda.
O motivo é irregularidade no registro. A medida ainda suspendeu a sua comercialização, distribuição, produção, divulgação e o seu uso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Também foi alvo de fiscalização a maquiagem Capilar Mavi Pang Pang Hair Shadow, de origem desconhecida. O produto deve ser apreendido e está proibido de ser comercializado, distribuído, fabricado, divulgado e usado, uma vez que está sendo anunciado e vendido sem registro.
As resoluções foram publicadas na edição de quinta-feira (11) do Diário Oficial da União, estando disponíveis para consulta por meio do link:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-re-n-5.004-de-10-de-dezembro-de-2025-674504961