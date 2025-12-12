A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento da Deo Colônia Amantikir, da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda.

O motivo é irregularidade no registro. A medida ainda suspendeu a sua comercialização, distribuição, produção, divulgação e o seu uso.

