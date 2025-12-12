O superaquecimento de um forno elétrico causou incêndio em uma padaria da região. O incidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (11), no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba.
Ao chegarem ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros constataram que o incêndio encontrava-se confinado na área destinada à produção de pães, tendo sido controlado preliminarmente pelos funcionários que estavam em atividade no momento do sinistro.
Após a realização de vistoria técnica, verificou-se que o incêndio teve origem no superaquecimento de um dos fornos elétricos, cujo termostato, segundo relato do proprietário, falhou em desarmar, ocasionando elevação anormal de temperatura e consequente inflamação dos materiais adjacentes.
Foram identificados danos no forno elétrico, no forro de PVC e no madeiramento estrutural do teto, resultando em área total atingida de aproximadamente 30 metros quadrados.
O Corpo de Bombeiros informou que o proprietário foi devidamente orientado quanto às providências cabíveis. A corporação encerrou a ocorrência após as verificações necessárias e a constatação de que não havia riscos iminentes.