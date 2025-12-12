O superaquecimento de um forno elétrico causou incêndio em uma padaria da região. O incidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (11), no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegarem ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros constataram que o incêndio encontrava-se confinado na área destinada à produção de pães, tendo sido controlado preliminarmente pelos funcionários que estavam em atividade no momento do sinistro.