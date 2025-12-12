13 de dezembro de 2025
PERIGO

Superaquecimento de forno causa incêndio em padaria da região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiro no local do incêndio
Bombeiro no local do incêndio

O superaquecimento de um forno elétrico causou incêndio em uma padaria da região. O incidente aconteceu na noite dessa quinta-feira (11), no bairro Massaguaçu, em Caraguatatuba.

Ao chegarem ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros constataram que o incêndio encontrava-se confinado na área destinada à produção de pães, tendo sido controlado preliminarmente pelos funcionários que estavam em atividade no momento do sinistro.

Após a realização de vistoria técnica, verificou-se que o incêndio teve origem no superaquecimento de um dos fornos elétricos, cujo termostato, segundo relato do proprietário, falhou em desarmar, ocasionando elevação anormal de temperatura e consequente inflamação dos materiais adjacentes.

Foram identificados danos no forno elétrico, no forro de PVC e no madeiramento estrutural do teto, resultando em área total atingida de aproximadamente 30 metros quadrados.

O Corpo de Bombeiros informou que o proprietário foi devidamente orientado quanto às providências cabíveis. A corporação encerrou a ocorrência após as verificações necessárias e a constatação de que não havia riscos iminentes.

