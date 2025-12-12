Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta causou a morte de uma pessoa na rodovia Presidente Dutra, na manhã desta sexta-feira (12), em Pindamonhangaba. A ocorrência aconteceu pelo km 92, na pista sentido São Paulo, por volta de 9h55. Outra pessoa ficou ferida.
Pelas imagens do local, um caminhão branco colidiu na traseira de uma carreta carregada. Não há informações no momento a respeito da dinâmica do acidente.
Pelo que a reportagem apurou há uma vítima fatal e uma vítima com ferimentos leves, levada para o pronto-socorro de Pindamonhangaba. As equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da concessionária RioSP atenderam a ocorrência.
A PRF informou que a pista está parcialmente interditada para o atendimento do acidente. Há congestionamento de 1 km pelo local -- às 10h20. Por volta das 12h30, a faixa da esquerda permanecia interditada no aguardo da perícia. O congestionamento era de 13 km.