Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta causou a morte de uma pessoa na rodovia Presidente Dutra, na manhã desta sexta-feira (12), em Pindamonhangaba. A ocorrência aconteceu pelo km 92, na pista sentido São Paulo, por volta de 9h55. Outra pessoa ficou ferida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Pelas imagens do local, um caminhão branco colidiu na traseira de uma carreta carregada. Não há informações no momento a respeito da dinâmica do acidente.