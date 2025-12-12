Por motivos de saúde, o padre Fábio de Melo cancelou a participação no acampamento Hosana Brasil, na comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista.

Considerado um dos maiores eventos católicos do país, o Hosana Brasil deve reunir mais de 70 mil fiéis ao longo do final de semana.