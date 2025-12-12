13 de dezembro de 2025
MOTIVO DE SAÚDE

Padre Fábio de Melo cancela participação em evento na Canção Nova

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Canção Nova
Padre Fábio de Melo em evento da Canção Nova
Padre Fábio de Melo em evento da Canção Nova

Por motivos de saúde, o padre Fábio de Melo cancelou a participação no acampamento Hosana Brasil, na comunidade católica Canção Nova, em Cachoeira Paulista.

Considerado um dos maiores eventos católicos do país, o Hosana Brasil deve reunir mais de 70 mil fiéis ao longo do final de semana.

O religioso, que mora em Taubaté, tinha presença marcada para esta sexta-feira (12), às 11h, quando faria uma pregação para o público, com transmissão ao vivo pela TV e redes sociais da Canção Nova. Com o cancelamento, o momento de partilha será conduzido pelo missionário Alexandre Oliveira.

“A Comunidade Canção Nova lamenta o cancelamento da participação do padre Fábio e se une ao povo de Deus em oração pelo pleno restabelecimento de sua saúde”, disse a comunidade.

