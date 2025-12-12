Um homem morreu após 40 dias internado na Santa Casa de Pindamonhangaba. Ele passou mal em um bar no bairro Cidade Jardim após ter engasgado comendo pão. Ele foi socorrido à UPA do Araretama e depois transferido ao hospital. O óbito foi confirmado no fim da tarde dessa quinta-feira (11).
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha 54 anos. Quem procurou a delegacia foi o filho da vítima, que narrou o histórico do engasgo, o socorro prestado por populares e a longa internação do pai até a confirmação do óbito pela equipe médica da Santa Casa.
Mesmo sendo classificado como morte acidental, o episódio aparece no boletim como morte suspeita. Isso não significa, necessariamente, que haja indício de crime, mas obriga o envio do corpo ao IML (Instituto Médico Legal) para apurar com precisão a causa do óbito.
No laudo, os peritos devem esclarecer se a morte decorreu exclusivamente das complicações do engasgo — como parada cardiorrespiratória, lesões pulmonares ou sequelas neurológicas — ou se houve outros fatores associados durante a internação, como infecções, agravamentos clínicos ou comorbidades pré-existentes.
Somente após a conclusão dos exames necroscópicos o caso será definitivamente classificado pela Polícia Civil, que hoje o trata como morte sem autoria e sem evidências, até o momento, de violência externa.
No caso específico do homem, o boletim destaca que ele recebeu socorro imediato de pessoas que estavam no bar e atendimento médico em unidade de pronto atendimento e hospital, mas, ainda assim, não resistiu às complicações após um longo período de internação.