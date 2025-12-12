Um homem morreu após 40 dias internado na Santa Casa de Pindamonhangaba. Ele passou mal em um bar no bairro Cidade Jardim após ter engasgado comendo pão. Ele foi socorrido à UPA do Araretama e depois transferido ao hospital. O óbito foi confirmado no fim da tarde dessa quinta-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha 54 anos. Quem procurou a delegacia foi o filho da vítima, que narrou o histórico do engasgo, o socorro prestado por populares e a longa internação do pai até a confirmação do óbito pela equipe médica da Santa Casa.