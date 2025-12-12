13 de dezembro de 2025
MORTE ACIDENTAL

Homem engasga com pão e morre após 40 dias em hospital do Vale

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem morreu após 40 dias internado na Santa Casa de Pindamonhangaba. Ele passou mal em um bar no bairro Cidade Jardim após ter engasgado comendo pão. Ele foi socorrido à UPA do Araretama e depois transferido ao hospital. O óbito foi confirmado no fim da tarde dessa quinta-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha 54 anos. Quem procurou a delegacia foi o filho da vítima, que narrou o histórico do engasgo, o socorro prestado por populares e a longa internação do pai até a confirmação do óbito pela equipe médica da Santa Casa.

Mesmo sendo classificado como morte acidental, o episódio aparece no boletim como morte suspeita. Isso não significa, necessariamente, que haja indício de crime, mas obriga o envio do corpo ao IML (Instituto Médico Legal) para apurar com precisão a causa do óbito.

No laudo, os peritos devem esclarecer se a morte decorreu exclusivamente das complicações do engasgo — como parada cardiorrespiratória, lesões pulmonares ou sequelas neurológicas — ou se houve outros fatores associados durante a internação, como infecções, agravamentos clínicos ou comorbidades pré-existentes.

Somente após a conclusão dos exames necroscópicos o caso será definitivamente classificado pela Polícia Civil, que hoje o trata como morte sem autoria e sem evidências, até o momento, de violência externa.

No caso específico do homem, o boletim destaca que ele recebeu socorro imediato de pessoas que estavam no bar e atendimento médico em unidade de pronto atendimento e hospital, mas, ainda assim, não resistiu às complicações após um longo período de internação.

