O CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) dá início a Operação Verão 2025/2026 na próxima segunda-feira (15) com reforço de 800 policiais e 120 viaturas em ações estratégicas nos municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.
O objetivo é garantir maior segurança a moradores e visitantes, visto que a população local, de cerca de 350 mil habitantes, pode ultrapassar dois milhões de pessoas após o Natal.
Reforço e Tecnologia
As ações seguem até dia 20 de fevereiro de 2026 com foco em ações preventivas, aumento da visibilidade policial e resposta rápida a emergências.
Para atender à demanda, os patrulhamentos ganham reforço de aproximadamente 800 policiais militares, mais de 120 viaturas, além de tecnologias como drones, sistemas de videomonitoramento e georreferenciamento.
Integração das Forças de Segurança
O efetivo da PM inclui o Policiamento Ambiental, Policiamento Rodoviário, Corpo de Bombeiros, Academia de Polícia Militar do Barro Branco e o Comando de Policiamento de Choque, que atuarão de forma integrada às unidades do CPI-1.
A operação também envolve diretamente a Polícia Civil e terá cooperação com as Prefeituras Municipais, por meio das Guardas Municipais e outras áreas de apoio logístico e ordem urbana.