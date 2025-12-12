O CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) dá início a Operação Verão 2025/2026 na próxima segunda-feira (15) com reforço de 800 policiais e 120 viaturas em ações estratégicas nos municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

O objetivo é garantir maior segurança a moradores e visitantes, visto que a população local, de cerca de 350 mil habitantes, pode ultrapassar dois milhões de pessoas após o Natal.

