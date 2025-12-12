A Operação Divisas/Rupturas, deflagrada pela Polícia Militar de São Paulo na quinta-feira (11), resultou na prisão de 13 homens e na apreensão de mais 500 quilos de cocaína.

A iniciativa teve como objetivo desarticular grupos ligados a facções criminosas, integrando ações nos municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas e Rio Claro.

Ação conjunta