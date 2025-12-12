A Operação Divisas/Rupturas, deflagrada pela Polícia Militar de São Paulo na quinta-feira (11), resultou na prisão de 13 homens e na apreensão de mais 500 quilos de cocaína.
A iniciativa teve como objetivo desarticular grupos ligados a facções criminosas, integrando ações nos municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas e Rio Claro.
Ação conjunta
Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão, expedidos pela Justiça Paulista e Federal, após investigações baseadas no sistema de inteligência da Segurança Pública de São Paulo.
A operação contou com a participação da Polícia Civil de São Paulo, Polícia Federal e Gaeco do Ministério Público. Mobilizou 220 policiais militares paulistas (incluindo Rota, CPR, CPs regionais e Policiamento Rodoviário e Ambiental), e contou com o engajamento de policiais militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, devido ao alvo ser facções rivais instaladas em cidades nas divisas dos estados.
Apreensões
Foram apreendidas:
- 12 armas de fogo;
- 214 munições;
- R$ 49,6 mil em espécie;
- 16 celulares;
- dois notebooks;
- duas CPUs.
Além disso, a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu, em Lençóis Paulista, um carregamento de 539 quilos de cocaína, estimado em R$ 10 milhões, que estava escondido em meio a uma carga de extrato de tomate. O caminhoneiro foi preso em flagrante.
Todos os presos na operação permaneceram à disposição da Justiça.