13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO DIVISAS

Ação da PM apreende carga de cocaína avaliada em R$ 10 milhões

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/ Agência Brasil
Operação Divisas/Rupturas
Operação Divisas/Rupturas

A Operação Divisas/Rupturas, deflagrada pela Polícia Militar de São Paulo na quinta-feira (11), resultou na prisão de 13 homens e na apreensão de mais 500 quilos de cocaína.

A iniciativa teve como objetivo desarticular grupos ligados a facções criminosas, integrando ações nos municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Campinas e Rio Claro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ação conjunta

Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão, expedidos pela Justiça Paulista e Federal, após investigações baseadas no sistema de inteligência da Segurança Pública de São Paulo.

A operação contou com a participação da Polícia Civil de São Paulo, Polícia Federal e Gaeco do Ministério Público. Mobilizou 220 policiais militares paulistas (incluindo Rota, CPR, CPs regionais e Policiamento Rodoviário e Ambiental), e contou com o engajamento de policiais militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, devido ao alvo ser facções rivais instaladas em cidades nas divisas dos estados.

Apreensões

Foram apreendidas:

  • 12 armas de fogo;
  • 214 munições;
  • R$ 49,6 mil em espécie;
  • 16 celulares;
  • dois notebooks;
  • duas CPUs.

Além disso, a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo apreendeu, em Lençóis Paulista, um carregamento de 539 quilos de cocaína, estimado em R$ 10 milhões, que estava escondido em meio a uma carga de extrato de tomate. O caminhoneiro foi preso em flagrante.

Todos os presos na operação permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários