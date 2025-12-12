A FUP (Federação Única dos Petroleiros) e seus 14 sindicatos filiados anunciaram uma greve por tempo indeterminado em todo o Sistema Petrobrás, com início marcado para a zero hora da próxima segunda-feira (15).

Os trabalhadores buscam ganho real, contraproposta de acordo coletivo e suspensão de demissões.

A decisão foi tomada após a aprovação em assembleias de base realizadas nas últimas duas semanas.