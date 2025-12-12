A FUP (Federação Única dos Petroleiros) e seus 14 sindicatos filiados anunciaram uma greve por tempo indeterminado em todo o Sistema Petrobrás, com início marcado para a zero hora da próxima segunda-feira (15).
Os trabalhadores buscam ganho real, contraproposta de acordo coletivo e suspensão de demissões.
A decisão foi tomada após a aprovação em assembleias de base realizadas nas últimas duas semanas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os principais pontos de reinvindicação são:
- A FUP critica a contraproposta da Petrobrás para o acordo coletivo de trabalho, que segundo o Sindipetro SJC (Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e Região), oferece apenas 0,5% de ganho real, o que seria incompatível com os R$ 37,3 bilhões que a empresa pagou em dividendos nos primeiros nove meses do ano.
- A categoria alega que os (PEDs) Planos de Equacionamento dos Déficits têm causado perdas financeiras significativas a aposentados e pensionistas e pede pela revisão.
- Os trabalhadores exigem suspensão dos desinvestimentos e das demissões no setor de exploração e produção.
Os sindicatos afirmam que já enviaram o comunicado de greve à Petrobrás, conforme determina a legislação e garantem que as necessidades essenciais de abastecimento da população serão mantidas.