SAÚDE PÚBLICA

'Pega a Visão' realiza 7 mil consultas e cirurgias oftalmológicas

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ PMSS
primeiro mutirão do programa acontece neste sábado (13)
primeiro mutirão do programa acontece neste sábado (13)

A Prefeitura de São Sebastião deu início ao programa ‘Pega a Visão’ com o objetivo de zerar a fila de consultas em oftalmologia e cirurgias de catarata.

A estimativa é de que em 90 dias, 7 mil pessoas sejam atendidas gratuitamente.

O primeiro mutirão de cirurgias vai acontecer neste sábado (13) no Hospital de Clínicas de São Sebastião, no Centro.

Quem está na fila receberá o contato das equipes das USFs (Unidades de Saúde da Família ) para agendamento de consulta e os pacientes que já têm a indicação para o tratamento cirúrgico, serão agendados para o procedimento.

Segundo a Secretaria de Saúde de São Sebastião, este é um dos maiores programas em saúde pública já realizados pelo município.

