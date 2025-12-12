A Prefeitura de São Sebastião deu início ao programa ‘Pega a Visão’ com o objetivo de zerar a fila de consultas em oftalmologia e cirurgias de catarata.
A estimativa é de que em 90 dias, 7 mil pessoas sejam atendidas gratuitamente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O primeiro mutirão de cirurgias vai acontecer neste sábado (13) no Hospital de Clínicas de São Sebastião, no Centro.
Quem está na fila receberá o contato das equipes das USFs (Unidades de Saúde da Família ) para agendamento de consulta e os pacientes que já têm a indicação para o tratamento cirúrgico, serão agendados para o procedimento.
Segundo a Secretaria de Saúde de São Sebastião, este é um dos maiores programas em saúde pública já realizados pelo município.