A Prefeitura de São Sebastião deu início ao programa ‘Pega a Visão’ com o objetivo de zerar a fila de consultas em oftalmologia e cirurgias de catarata.

A estimativa é de que em 90 dias, 7 mil pessoas sejam atendidas gratuitamente.

