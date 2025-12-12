O Teatro Municipal de São Sebastião recebe uma programação especial de stand-up comedy em janeiro de 2026. O palco reunirá nomes do humor nacional, incluindo Dihh Lopes, Márcio Donato, Matheus Ceará e Fábio Rabin.

Todas as apresentações estão marcadas para as 20h30 e têm classificação indicativa para maiores de 16 anos.

Agenda