O Teatro Municipal de São Sebastião recebe uma programação especial de stand-up comedy em janeiro de 2026. O palco reunirá nomes do humor nacional, incluindo Dihh Lopes, Márcio Donato, Matheus Ceará e Fábio Rabin.
Todas as apresentações estão marcadas para as 20h30 e têm classificação indicativa para maiores de 16 anos.
Agenda
8 de janeiro: "A Série B" - Os humoristas Dihh Lopes e Márcio Donato, integrantes do grupo 4 Amigos, apresentam o espetáculo "A Série B". Um show divertido com histórias inéditas de suas vidas e bastidores do grupo.
15 de janeiro: Matheus Ceará em "Desculpa eu ter vindo!" - Ceará celebra seus 28 anos de carreira com um novo show solo. A apresentação revisita piadas clássicas e traz além de incluir o quadro interativo "Vocês Pedem, Eu Conto", onde a plateia escolhe os temas das piadas.
18 de janeiro: "Fábio Rabin Novo Show 2026"- Fábio Rabin encerra a programação com seu sétimo show, que aborda as transformações da vida adulta e os desafios de acompanhar o crescimento de sua filha pré-adolescente.
Ingressos
Os ingressos estão à venda pelo site www.ingressodigital.com e na bilheteria do Teatro Municipal, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Os valores variam de R$ 40 a R$ 80, tendo a opção de ingresso solidário com desconto.
O Teatro Municipal de São Sebastião fica na avenida Dr. Altino Arantes, nº 2, no Centro Histórico.