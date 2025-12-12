Um casal foi preso com mais de 7 quilos de drogas em uma casa na cidade de Caçapava. A autuação ocorreu em flagrante por tráfico na manhã dessa quinta-feira (11), após a Polícia Militar encontrar grande quantidade de cocaína, crack e maconha dentro de uma casa na rua Doutor Alberto Morais Borges, no Parque Residencial Eldorado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel era usado como ponto de armazenamento de drogas. No local, os policiais do rádio patrulhamento de motocicleta com apoio do canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais) localizaram mais de quatro quilos de cocaína, 700 gramas de crack e cerca de 2,5 quilos de maconha, já fracionados em milhares de porções prontas para venda, além de balança, embalagens vazias e anotações do tráfico.
Segundo o registro policial, a prisão do casal começou com uma denúncia anônima indicando que uma casa no Parque Residencial Eldorado seria usada para guardar entorpecentes. Policiais da PM foram até o endereço por volta das 7h30 e, pela janela, viram um homem nervoso, tentando falar ao telefone.
Ao ser abordado, um dos moradores, de 70 anos, abriu a porta e, ainda na entrada, confessou que havia drogas dentro da residência. Ele disse aos policiais que receberia R$ 200 para guardar o material e que dividiria o valor com a outra moradora, de 55 anos.
Os policiais militares pediram apoio do canil do 3º Baep, que ajudou na varredura da área e localizou um caderno com anotações do tráfico nas proximidades da casa. O casal foi levado para a Delegacia de Caçapava, onde o caso foi apresentado à Polícia Civil.
Dentro da residência onde o casal foi abordado, os policiais encontraram um verdadeiro depósito de entorpecentes, já prontos para abastecer pontos de venda na cidade.
Foram apreendidos porções de cocaína (4.110 gramas, em 2.607 invólucros), de crack (705 gramas, em 1.064 pedras) e de maconha (2.515 gramas, em 459 porções), além de embalagens vazias usadas para fracionar a droga e balança de precisão e anotações da contabilidade do tráfico.
Somadas, as drogas ultrapassam 7 quilos de entorpecentes, o que reforça, segundo a polícia, o caráter comercial da atividade exercida pelo casal preso com drogas em Caçapava, e não apenas consumo pessoal.
Na Delegacia de Caçapava, o delegado plantonista entendeu estarem presentes os elementos para lavrar o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram indiciados e permaneceram presos, à disposição da Justiça.
O boletim também cita um terceiro nome, um homem, visto no local tentando usar o telefone durante a chegada dos policiais. Ele não foi conduzido naquele momento, pois aparentava ter problemas mentais e estar sob efeito de entorpecentes, mas a autoridade policial pediu mandado de busca e apreensão para localizar o aparelho celular e acessar dados que possam indicar quem seria o dono da droga.
A investigação agora busca identificar outros integrantes da cadeia do tráfico que estariam por trás da logística de distribuição, já que o volume de entorpecentes apreendido com o casal indica ligação com organização criminosa.
O flagrante do casal preso com drogas em Caçapava se soma a outras ações recentes contra o tráfico no município. Em outubro, um homem foi preso após tentar subornar policiais militares com R$ 10 mil durante abordagem por tráfico no bairro Esperança.
Em janeiro deste ano, a Polícia Civil prendeu cinco pessoas suspeitas de tráfico de drogas em operação no bairro Maria Elmira, com apreensão de drogas, dinheiro e celulares, e, em maio, uma grande operação regional coordenada pela Delegacia de Caçapava mirou o crime organizado em nove cidades do Vale e Litoral Norte.