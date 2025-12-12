Um casal foi preso com mais de 7 quilos de drogas em uma casa na cidade de Caçapava. A autuação ocorreu em flagrante por tráfico na manhã dessa quinta-feira (11), após a Polícia Militar encontrar grande quantidade de cocaína, crack e maconha dentro de uma casa na rua Doutor Alberto Morais Borges, no Parque Residencial Eldorado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o imóvel era usado como ponto de armazenamento de drogas. No local, os policiais do rádio patrulhamento de motocicleta com apoio do canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais) localizaram mais de quatro quilos de cocaína, 700 gramas de crack e cerca de 2,5 quilos de maconha, já fracionados em milhares de porções prontas para venda, além de balança, embalagens vazias e anotações do tráfico.