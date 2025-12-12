Um que imóvel desmoronou parcialmente na rua 20, n º 82, Vila Britânia, em Campos do Jordão, resultando na morte do proprietário, teve potencial de risco constatado pela Defesa Civil em julho desde ano.

Cláudio Cândido Soares, de 51 anos, foi vítima da tragédia que aconteceu na última quarta-feira (10), em decorrência de chuvas intensas e ventos fortes causados pela passagem de um ciclone extratropical.

O terreno, situado em uma encosta, apresentava rachaduras que foram agravadas pelo encharcamento do solo.