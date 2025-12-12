Um que imóvel desmoronou parcialmente na rua 20, n º 82, Vila Britânia, em Campos do Jordão, resultando na morte do proprietário, teve potencial de risco constatado pela Defesa Civil em julho desde ano.
Cláudio Cândido Soares, de 51 anos, foi vítima da tragédia que aconteceu na última quarta-feira (10), em decorrência de chuvas intensas e ventos fortes causados pela passagem de um ciclone extratropical.
O terreno, situado em uma encosta, apresentava rachaduras que foram agravadas pelo encharcamento do solo.
Segundo a Prefeitura de Campos do Jordão, na ocasião da vistoria, foi solicitada ao proprietário a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e o registro da construção, o que não foi cumprido. A Defesa Civil afirmou que pediria a demolição do imóvel, concluindo que se tratava de uma construção irregular.
A fatalidade foi o incidente mais grave registrado desde terça-feira (09), com a chegada do ciclone. No balanço das ocorrências, há pessoas desalojadas, danos a imóveis, interrupção no fornecimento de energia elétrica e interdição de vias.
Confira os números
- Desalojados: Oito pessoas foram acolhidas na Casa de Passagem municipal, e duas se abrigaram em casas de parentes.
- Danos: Mais de 50 árvores caíram, 15 delas atingindo residências, sem vítimas.
- Energia: Cerca de 10 mil pessoas ficaram sem luz, com 37 equipes da concessionária Elektro trabalhando no restabelecimento.
- Vias: Duas vias foram interditadas por risco de deslizamento próximo à Ducha de Prata e Morro do Elefante
- Duas residências vizinhas ao local do desmoronamento foram interditadas.
A Defesa Civil mantém alerta total, com a previsão de ventania, mas com menor intensidade, até sábado (13).