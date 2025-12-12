O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava atualizou nesta quinta-feira (11) as ofertas de emprego, disponibilizando vagas em 62 funções diferentes. Interessados podem se candidatar gratuitamente comparecendo ao posto para triagem.
As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo:
Serviços e Comércio: Atendente ao Cliente, Operador de Caixa, Vendedor Externo/Interno, Balconista Lanchonete, Cabeleireiro, Empregado Doméstica, Operador de Loja e Promotor de Vendas.
Construção Civil e Industrial: Ajudante de Obras, Pedreiro, Carpinteiro, Soldador, Caldeireiro, Serralheiro Industrial, Torneiro CNC, Mecânico Montador e Auxiliar de Armação.
Logística e Produção: Ajudante de Carga e Descarga, Operador Logístico, Auxiliar de Linha de Produção, Extrusor, Operador de Empilhadeira e Auxiliar de Embalagem.
Técnico e Administrativo: Assistente de Marketing, Assistente de Planejamento Técnico, Auxiliar de Contabilidade e Auxiliar de Saúde Bucal.
Outros: Cozinheiro, Padeiro e Confeiteiro(a), Caseiro, Controlador de Acesso e Educador Social.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para participar da seleção, candidatos devem comparecer pessoalmente portando documento oficial com foto e a carteira de trabalho.
Caso o perfil do candidato seja compatível com os critérios da vaga, será emitida uma carta de encaminhamento para a entrevista na empresa contratante.
O PAT de Caçapava funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, no Centro.