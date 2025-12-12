13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OPORTUNIDADE

Caçapava busca preencher vagas em 62 funções; confira

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava atualizou nesta quinta-feira (11) as ofertas de emprego, disponibilizando vagas em 62 funções diferentes. Interessados podem se candidatar gratuitamente comparecendo ao posto para triagem.

As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo:

Serviços e Comércio: Atendente ao Cliente, Operador de Caixa, Vendedor Externo/Interno, Balconista Lanchonete, Cabeleireiro, Empregado Doméstica, Operador de Loja e Promotor de Vendas.
Construção Civil e Industrial: Ajudante de Obras, Pedreiro, Carpinteiro, Soldador, Caldeireiro, Serralheiro Industrial, Torneiro CNC, Mecânico Montador e Auxiliar de Armação.
Logística e Produção: Ajudante de Carga e Descarga, Operador Logístico, Auxiliar de Linha de Produção, Extrusor, Operador de Empilhadeira e Auxiliar de Embalagem.
Técnico e Administrativo: Assistente de Marketing, Assistente de Planejamento Técnico, Auxiliar de Contabilidade e Auxiliar de Saúde Bucal.
Outros: Cozinheiro, Padeiro e Confeiteiro(a), Caseiro, Controlador de Acesso e Educador Social.

Para participar da seleção, candidatos devem comparecer pessoalmente portando documento oficial com foto e a carteira de trabalho.
Caso o perfil do candidato seja compatível com os critérios da vaga, será emitida uma carta de encaminhamento para a entrevista na empresa contratante.

O PAT de Caçapava funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, no Centro.

