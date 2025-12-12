O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava atualizou nesta quinta-feira (11) as ofertas de emprego, disponibilizando vagas em 62 funções diferentes. Interessados podem se candidatar gratuitamente comparecendo ao posto para triagem.

As oportunidades abrangem diversas áreas, incluindo:

Serviços e Comércio: Atendente ao Cliente, Operador de Caixa, Vendedor Externo/Interno, Balconista Lanchonete, Cabeleireiro, Empregado Doméstica, Operador de Loja e Promotor de Vendas.

Construção Civil e Industrial: Ajudante de Obras, Pedreiro, Carpinteiro, Soldador, Caldeireiro, Serralheiro Industrial, Torneiro CNC, Mecânico Montador e Auxiliar de Armação.

Logística e Produção: Ajudante de Carga e Descarga, Operador Logístico, Auxiliar de Linha de Produção, Extrusor, Operador de Empilhadeira e Auxiliar de Embalagem.

Técnico e Administrativo: Assistente de Marketing, Assistente de Planejamento Técnico, Auxiliar de Contabilidade e Auxiliar de Saúde Bucal.

Outros: Cozinheiro, Padeiro e Confeiteiro(a), Caseiro, Controlador de Acesso e Educador Social.