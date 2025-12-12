Em visita a Roma, na Itália, nesta semana, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, deve convidar o papa Leão 14 para visitar Aparecida. Ele é acompanhado do reitor do Santuário Nacional de Aparecida, padre Eduardo Catalfo, e de outros missionários redentoristas.
Dom Orlando havia falado sobre o assunto em entrevista coletiva após a missa solene da Festa de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, no Santuário Nacional.
“O papa já esteve no Brasil quando ele era padre. Ele conhece bem a nossa realidade. Ele foi convidado para a COP 30, mas como ele tem outros compromissos, já marcou uma viagem agora para a Turquia, certamente não poderá vir ao Brasil. Mas nós iremos a Roma”, disse dom Orlando.
“Já foram feitos tantos convites para ele vir ao Brasil, mas um papa novo recebe milhares de convites. Nós vamos fazer o nosso mais uma vez, porque o presidente da CNBB já fez, outros arcebispos e cardeais já fizeram e nós vamos lá ser recebidos pelo papa e, em nome da Mãe Aparecida, convidá-lo a vir ao Santuário e, claro, abençoar o povo brasileiro”, afirmou Brandes.
Dom Orlando foi um dos bispos cumprimentados pelo papa Leão 14 ao final da Audiência Geral de quarta-feira (10), no Vaticano. Foi o primeiro encontro do chefe da Arquidiocese de Aparecida com o sumo pontífice.
O arcebispo ainda se encontrará em uma audiência privada com o papa marcada para o próximo sábado (13), quando ele deve efetivar o convite para Leão 14 visitar Aparecida.
Dom Orlando e Eduardo Catalfo estarão acompanhados do padre Marlos Aurélio da Silva, superior provincial da Província Nossa Senhora Aparecida, e do irmão Alan Patrick Zuccherato, diretor de arte e pastoral da TV Aparecida.