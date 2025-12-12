Em visita a Roma, na Itália, nesta semana, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, deve convidar o papa Leão 14 para visitar Aparecida. Ele é acompanhado do reitor do Santuário Nacional de Aparecida, padre Eduardo Catalfo, e de outros missionários redentoristas.

Dom Orlando havia falado sobre o assunto em entrevista coletiva após a missa solene da Festa de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, no Santuário Nacional.