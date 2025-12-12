13 de dezembro de 2025
BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem 6 praias impróprias, 5 delas repetem o alerta

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na quinta-feira (11) , seis praias do Litoral Norte estão classificadas como impróprias para banho.

São elas:

  • Ubatuba: Itaguá - Av. Leovegildo, 1724
  • São Sebastião: Boiçucanga e Sino.
  • Ilhabela: Itaguaçu, Feiticeira e Perequê.

Em comparação ao boletim anterior, com exceção de Perequê, às demais praias já estavam impróprias na última semana e seguem em estado de alerta.

A classificação determina a qualidade da água com base na quantidade de bactérias fecais que podem causar doenças, no geral, provenientes de esgoto.

É recomedado evitar o banho nesses locais e, como regra geral, entrar no mar por 24 horas após as chuvas.

