De acordo com o Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, emitido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) na quinta-feira (11) , seis praias do Litoral Norte estão classificadas como impróprias para banho.

São elas:

Ubatuba: Itaguá - Av. Leovegildo, 1724

Itaguá - Av. Leovegildo, 1724 São Sebastião: Boiçucanga e Sino.

Boiçucanga e Sino. Ilhabela: Itaguaçu, Feiticeira e Perequê.

