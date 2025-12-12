A ação de captura e prisão de cinco homens em São José dos Campos contou com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para localização e cerco dos suspeitos.
Eles passavam por Caçapava usando um veículo envolvido em roubo a um estabelecimento na cidade de Itajubá (MG), na última terça-feira (9).
As equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) do CP1-1 (Comando de Policiamento do Interior) informando a localização do carro.
Quando adentrou em São José, o trajeto do automóvel passou a ser monitorado em tempo real pelas câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e os policiais iniciaram o cerco que resultou na abordagem e prisão.
Foram apreendidos o carro, um revólver calibre 38 com seis munições intactas, quatro celulares e mais de R$ 3.200 em espécie.
O dinheiro e os celulares roubados serão devolvidos aos proprietários.
Os suspeitos responderão pelos crimes de roubo (pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa) e porte ilegal de arma (pena de 2 a 4 anos de reclusão).