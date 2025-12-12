A ação de captura e prisão de cinco homens em São José dos Campos contou com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para localização e cerco dos suspeitos.

Eles passavam por Caçapava usando um veículo envolvido em roubo a um estabelecimento na cidade de Itajubá (MG), na última terça-feira (9).

As equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) do CP1-1 (Comando de Policiamento do Interior) informando a localização do carro.