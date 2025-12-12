13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CÂMERAS INTELIGENTES

CSI ajuda na captura de suspeitos de roubos no sul de Minas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Câmeras flagram carro usado em roubo
Câmeras flagram carro usado em roubo

A ação de captura e prisão de cinco homens em São José dos Campos contou com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) para localização e cerco dos suspeitos.

Eles passavam por Caçapava usando um veículo envolvido em roubo a um estabelecimento na cidade de Itajubá (MG), na última terça-feira (9).

As equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) do CP1-1 (Comando de Policiamento do Interior) informando a localização do carro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Quando adentrou em São José, o trajeto do automóvel passou a ser monitorado em tempo real pelas câmeras inteligentes do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e os policiais iniciaram o cerco que resultou na abordagem e prisão.

Foram apreendidos o carro, um revólver calibre 38 com seis munições intactas, quatro celulares e mais de R$ 3.200 em espécie.

O dinheiro e os celulares roubados serão devolvidos aos proprietários.

Os suspeitos responderão pelos crimes de roubo (pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa) e porte ilegal de arma (pena de 2 a 4 anos de reclusão).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários