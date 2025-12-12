13 de dezembro de 2025
MÚSICA

Orquestra Sinfônica Guri se apresenta gratuitamente em SJC

Por Da redação | São José dos Camps
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Orquestra Sinfônica Guri de São José dos Campos
A Orquestra Sinfônica Guri de São José dos Campos, parte integrante do projeto que oferece formação cultural para crianças e adolescentes, realiza, no próximo sábado (13), um concerto gratuito  na Casa de Cultura Flávio Craveiro.

A apresentação acontece das 10h às 11h.

No repertório, clássicos nacionais e internacionais como:

  • Jean Sibelius – Finlândia

  • Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras nº 5 – Ária (versão de Gesell Vilariba)

Gabriel Fauré – Masques et Bergamasques

  • Leroy Anderson – A Christmas Festival

  • Juliana Ripke – Fantasia sobre o Baile do Menino Deus

    • O concerto tem classificação etária livre e não é necessário reservar ingressos.

    A Casa de Cultura Flávio Craveiro fica na avenida Lenin, nº 200,no bairro Dom Pedro 1º.

