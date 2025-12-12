A Orquestra Sinfônica Guri de São José dos Campos, parte integrante do projeto que oferece formação cultural para crianças e adolescentes, realiza, no próximo sábado (13), um concerto gratuito na Casa de Cultura Flávio Craveiro.
A apresentação acontece das 10h às 11h.
No repertório, clássicos nacionais e internacionais como:
-
Jean Sibelius – Finlândia
-
Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras nº 5 – Ária (versão de Gesell Vilariba)
-
Gabriel Fauré – Masques et Bergamasques
Leroy Anderson – A Christmas Festival
Juliana Ripke – Fantasia sobre o Baile do Menino Deus
O concerto tem classificação etária livre e não é necessário reservar ingressos.
A Casa de Cultura Flávio Craveiro fica na avenida Lenin, nº 200,no bairro Dom Pedro 1º.