A Orquestra Sinfônica Guri de São José dos Campos, parte integrante do projeto que oferece formação cultural para crianças e adolescentes, realiza, no próximo sábado (13), um concerto gratuito na Casa de Cultura Flávio Craveiro.

A apresentação acontece das 10h às 11h.

