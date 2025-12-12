Quem acompanhou minha última coluna viu que apresentei a cor do ano definida pela Pantone: Cloud Dancer, um branco suave, luminoso, imponente e arejado, que traduz leveza, respiro e uma estética de calmaria tão necessária para os novos tempos. Exploramos seu impacto na moda, no comportamento e, claro, nas composições do nosso guarda-roupa.

Mas junto desse movimento, um questionamento surgiu e inevitavelmente ecoará também no universo da decoração: será que o mundo está perdendo a cor?