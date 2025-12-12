Quem acompanhou minha última coluna viu que apresentei a cor do ano definida pela Pantone: Cloud Dancer, um branco suave, luminoso, imponente e arejado, que traduz leveza, respiro e uma estética de calmaria tão necessária para os novos tempos. Exploramos seu impacto na moda, no comportamento e, claro, nas composições do nosso guarda-roupa.
Mas junto desse movimento, um questionamento surgiu e inevitavelmente ecoará também no universo da decoração: será que o mundo está perdendo a cor?
Em um momento em que os neutros assumem o protagonismo e paletas mais discretas ganham espaço, será que buscamos refúgio na neutralidade ou estamos deixando de lado a potência das cores?
Hoje, quero levar a definição de um tom de branco como cor 2026 sob a lente do design e da decoração. Como será que o mercado recebeu essa escolha? Teria sido uma surpresa?
A verdade é que o Cloud Dancer promete influenciar nossos ambientes com uma elegância silenciosa, aquela sofisticação que não precisa levantar a voz para ser percebida, mas que transforma tudo ao seu redor com naturalidade, presença e propósito.
Para aprofundar o impacto na decoração e entender como ela se manifesta na prática, conversei com Juliana Kalil, à frente da Yvette Casa de Guaratinguetá, referência em curadoria, estilo e bom gosto no Vale do Paraíba.
Comecei perguntando à Juliana quais são as formas mais interessantes (ou inesperadas) de trazer o Cloud Dancer para a decoração sem cair no óbvio e segundo ela “é preciso ter em mente que usar a cor do ano não significa tudo branco e sem graça, ao invés disso, pense em texturas e contrastes ricos, valorize materiais e objetos com presença. Desta forma você traz um ar refinado, moderno e surpreendente, sem cair no óbvio de simplesmente despejar branco no ambiente.”
“Na Yvette Casa, nós sempre pensamos primeiro na sensação que um ambiente provoca e o Cloud Dancer é uma cor perfeita para intensificar essa experiência. Ele cria uma base extremamente sensorial para texturas e materiais naturais” destacou Juliana.
Ela ainda pontuou que “na combinação com a madeira o Cloud Dancer cria um contraste muito elegante. Madeiras claras e médias, ela ganha destaque, e o branco traz luminosidade sem pesar. Já com madeiras escuras, ele funciona como “ponto de luz”, equilibrando profundidade e aconchego.”
“Na combinação com fibras naturais - que na minha opinião é uma das mais bonitas–a cor ressalta as tramas rústicas como rattan, sisal e palha, deixando o ambiente suave, orgânico e atual. Aliás essa mistura cria uma estética acolhedora, perfeita para quem busca uma casa que transmite calma e naturalidade.”
“Já na combinação com cerâmica, principalmente as de acabamento fosco ou com pequenas imperfeições, o Cloud Dancer cria uma junção poética, parece que o branco abraça a cor e a forma da peça. E já com os metais o Cloud Dancer funciona como um neutro sofisticado ao lado de metais como dourado escovado, cobre envelhecido, prata acetinada e o preto fosco. Ele suaviza a frieza do metal e dá a ele um papel decorativo mais elegante e menos industrial.”
E pra quem quiser atualizar a casa para 2026 integrando o Cloud Dancer no dia a dia sem grandes reformas? A resposta da Juliana não poderia ser melhor, segundo ela “atualizar a casa com a cor Cloud Dancer não exige reforma, exige curadoria”.
“Almofadas e mantas no linho, tricôs, gaze de algodão e tecidos mais artesanais ganham destaque com esse tom. Cerâmicas e objetos decorativos como bolws, esculturas discretas, porta vela, criam uma sensação de leveza ao ambiente. Nas luminárias, as cúpulas na cor do ano suavizam a luz e mudam a atmosfera do ambiente. Tapetes, arranjos minimalistas, vasos na cor com folhagens naturais ou galhos secos já atualiza um aparador inteiro. E com as peças de mesa posta, velas, jogos americanos, guardanapos e cerâmicas nessa tonalidade trazem o clima de 2026 para o uso cotidiano.”
Na opinião dessa colunista, tanto na decoração como na moda, o Cloud Dancer chega para lembrar que a beleza do essencial nunca sai de cena e que o charme desse tom é justamente sua capacidade de iluminar, acolher e harmonizar qualquer ambiente ou qualquer guarda-roupa. Afinal, às vezes é no básico que encontramos o excepcional. Contato Yvette casa: IG @yvettecasa Telefone (12) 3132-3653