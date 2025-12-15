15 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Atacou padre com facão após chamar filhas deles de 'lindas'

Por Da Redação | Unaí (MG)
| Tempo de leitura: 2 min
Pixabay
Um eletricista de 29 anos atacou um padre de 66 anos com um facão após interpretar como ofensivo um comentário do religioso dirigido às suas filhas, de 11 e 14 anos. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (10). O sacerdote teve o carro danificado e sofreu cortes no braço e no abdômen, mas não corre risco.

A agressão ocorreu na Avenida Governador Valadares, em Unaí (MG), no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o eletricista foi preso por lesão corporal depois de prestar depoimento. O padre também apresentou sua versão.

O suspeito afirmou que, ao chegar ao estabelecimento onde a esposa trabalha, no bairro Mamoeiro, percebeu que as filhas estavam desconfortáveis. Ele relatou à polícia que, ao conferir imagens das câmeras de segurança, entendeu que o comportamento do padre na conveniência havia sido inadequado.

Revoltado, ele saiu de carro para procurar o religioso, alcançou o veículo da vítima e o fechou na via. Em seguida, desceu armado e atingiu o padre com golpes laterais do facão.

O padre confirmou que esteve na conveniência e disse ter apenas brincado com as crianças presentes, dizendo que eram “lindas” e deveriam estar estudando. Ele negou ter agido de maneira desrespeitosa.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e levou todos os envolvidos à delegacia. O Samu prestou atendimento ao sacerdote, que foi medicado e liberado. O facão utilizado na agressão foi apreendido.

Além do episódio, o religioso já havia sido denunciado anteriormente por suposto comportamento inadequado com uma fiel. A mulher registrou boletim de ocorrência alegando que o padre teria passado a mão em seu corpo até a cintura e lhe dado um beijo no rosto durante a confissão. O caso é investigado como infrações contra a dignidade sexual e família. O padre atua desde 1993 e é pároco da Paróquia São João Batista, em Unaí.

