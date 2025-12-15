Um eletricista de 29 anos atacou um padre de 66 anos com um facão após interpretar como ofensivo um comentário do religioso dirigido às suas filhas, de 11 e 14 anos. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (10). O sacerdote teve o carro danificado e sofreu cortes no braço e no abdômen, mas não corre risco.

A agressão ocorreu na Avenida Governador Valadares, em Unaí (MG), no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o eletricista foi preso por lesão corporal depois de prestar depoimento. O padre também apresentou sua versão.