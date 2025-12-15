Um homem de 31 anos foi preso após matar a companheira a facadas e gravar um vídeo exibindo o corpo da vítima, que foi enviado a uma ex-namorada como forma de intimidação. Na gravação, ele sugere que faria o mesmo com a outra mulher.

O crime ocorreu em Cotriguaçu (MT). A vítima, Fabiana Amorim, de 37 anos, aparece já sem vida no vídeo enquanto o suspeito faz ameaças e menciona que ela teria “duvidado dele”. A ex-namorada recebeu a gravação durante a madrugada desta quinta-feira (11) e acionou a Polícia Militar do 8º Comando Regional de Juína. No local, os policiais encontraram Fabiana morta. O filho dela, uma criança, estava dormindo ao lado do corpo.