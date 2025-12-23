A Justiça de Mato Grosso condenou um homem por estelionato após ele usar a fé de fiéis para obter vantagens financeiras, prometendo curas impossíveis e milagres instantâneos. De acordo com o Ministério Público, o réu se apresentava como pastor e missionário e explorava emocionalmente as vítimas.

O crime foi praticado em Dourados, conforme a denúncia. Segundo a investigação, o acusado mantinha vídeos nas redes sociais com supostos milagres, como cicatrizes que desapareciam, pessoas cegas voltando a enxergar e até reconstrução de órgãos. Uma das vítimas, moradora do município, gastou cerca de R$ 4 mil com viagens, hospedagem e outras despesas para o pastor e sua família, acreditando que teria uma cicatriz curada.