O duplo homicídio de um homem de 28 anos e um jovem de 18 anos no bairro Camburi, em Ubatuba, na tarde de quarta-feira (10), ocorreu em área dominada pelo CV (Comando Vermelho), facção criminosa do Rio de Janeiro que tenta ganhar territórios na região em guerra contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).

A existência de um confronto entre PCC e CV no Vale do Paraíba e Litoral Norte foi revelada com exclusividade por OVALE (leia aqui).