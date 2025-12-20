O duplo homicídio de um homem de 28 anos e um jovem de 18 anos no bairro Camburi, em Ubatuba, na tarde de quarta-feira (10), ocorreu em área dominada pelo CV (Comando Vermelho), facção criminosa do Rio de Janeiro que tenta ganhar territórios na região em guerra contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A existência de um confronto entre PCC e CV no Vale do Paraíba e Litoral Norte foi revelada com exclusividade por OVALE (leia aqui).
Segundo fontes na polícia ouvidas por OVALE, a região do Camburi, em Ubatuba, que faz divisa com Paraty, cidade do estado do Rio de Janeiro, já teria uma dominação de membros do CV.
Por isso, suspeita-se de que o confronto em Camburi que levou à morte de duas pessoas e uma terceira baleada, que sobreviveu, tenha ocorrido no contexto da guerra entre as facções criminosas PCC e CV.
O local da execução fica na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Trata-se de área de mata às margens de uma estrada.
As vítimas foram identificadas como Cleberson Nunes dos Santos, 28 anos, e João Luís Souza de Oliveira, 18 anos. Uma terceira pessoa também foi baleada, mas sobreviveu. Durante a ocorrência, dois suspeitos fugiram para uma área de mata e não foram localizados.
O caso foi registrado na Polícia Civil de Ubatuba como duplo homicídio consumado e homicídio tentado e segue em investigação. No local do crime foram apreendidas porções de drogas e cápsulas de arma de fogo, que sugerem que houve “intensa troca de tiros no local”, de acordo com o registro policial. Um carro Fiat Fiorino branco foi localizado crivado de balas (veja vídeo).
A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Ubatuba esteve no local e instaurou investigação para apurar as circunstâncias do caso, bem como a identificação das vítimas e dos envolvidos.
Guerra das facções.
O confronto acontece em momento de avanço do Comando Vermelho no Litoral Norte, especialmente em Ubatuba.
PCC e o CV travam uma disputa violenta pelo domínio de territórios e do bilionário mercado de drogas na RMVale. As áreas de maior tensão são o Vale Histórico, o metro quadrado com maior índice de assassinatos em solo paulista, e o Litoral Norte.
Não à toa, o ranking dos municípios com a maior taxa de homicídios tem na primeira colocação Lorena, seguida por Cruzeiro, na segunda posição. No Litoral Norte, por sua vez, Ubatuba é a terceira, enquanto que Caraguatatuba e São Sebastião ocupam o nono e décimo lugares, respectivamente, no 'Top 10'.