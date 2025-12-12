A definição antecipada do calendário tem papel estratégico para arquitetos, designers, lojistas, indústrias, compradores e visitantes, que costumam organizar suas agendas com grande antecedência para acompanhar lançamentos, debates e movimentações que fazem da DW! um dos encontros indispensáveis do setor. A cada ano, a semana reúne profissionais de todas as partes do país e do exterior, consolidando sua influência no mercado e na cena cultural.

Celebrando uma trajetória marcada por crescimento e relevância no cenário criativo, a DW! Semana de Design de São Paulo confirmou o período de realização de sua 15ª edição , que ocorrerá entre 5 e 15 de março de 2026 . Reconhecido como o maior e mais diverso festival de design urbano e arqdecor da América Latina, o evento promete mais uma programação extensa distribuída por diversos pontos da capital paulista.

Lauro Andrade, fundador e CEO da DW! SP, além de integrante do conselho da World Design Weeks (WDW) — rede que conecta 44 semanas de design ao redor do mundo — afirma que a chegada aos 15 anos simboliza o fortalecimento de um projeto que extrapola o próprio evento. Segundo ele, a iniciativa se tornou parte da construção de um ambiente criativo robusto na cidade.

“Observamos que a DW! ultrapassa o universo dos especialistas. O festival dialoga cada vez mais com um público amplo, interessado em compreender e consumir o design autoral brasileiro. Esse envolvimento coletivo é o que mais nos orgulha”, destaca. Andrade lembra que o evento nasceu com cerca de 40 profissionais e, em 2025, alcançou mais de 1.500 criadores distribuídos em mais de 400 atividades.

Com grande parte da agenda gratuita, a DW! SP se transformou em um espaço essencial para o lançamento de tendências, em uma vitrine de novos produtos e em um ponto de encontro entre indústria, varejo e criadores independentes. Além de exposições, o festival reúne debates no eixo DW! Talks, experiências sensoriais, roteiros guiados e oficinas. A edição de 2025 confirmou a força da plataforma ao somar 132 expositores, 415 eventos, oito distritos, incluindo um distrito digital que gerou 32,8 milhões de impactos e 2,3 milhões de interações, além de ultrapassar a marca de 120 mil participantes nas ações físicas e online. Também foram distribuídos 20 mil mapas e registradas mais de 200 matérias na imprensa.

Ao completar uma década e meia, a DW! SP reforça seu lugar de destaque dentro da rede internacional da WDW, que reúne festivais de referência como os de Tóquio, Barcelona, Veneza e Munique. Essa conexão internacional amplia o intercâmbio de práticas curatoriais e propostas de ocupação urbana, fortalecendo iniciativas voltadas à economia criativa e ao desenvolvimento cultural do Hemisfério Sul.