13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté no fim de semana? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Qual a previsão do tempo para Taubaté no fim de semana? Confira
Qual a previsão do tempo para Taubaté no fim de semana? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) terá um fim de semana marcado pela combinação de sol, aumento de nuvens e chuva rápida, típica do período de verão. As temperaturas seguem amenas no início das manhãs e sobem ao longo do dia, favorecendo a formação de instabilidades em diferentes áreas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com dados do Climatempo, as condições variam entre cada cidade, mas o padrão previsto inclui chuvas passageiras, chance de pancadas mais fortes e períodos de céu nublado, especialmente no domingo.

No Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira, a umidade elevada deve intensificar a formação de nuvens carregadas, enquanto no Vale do Paraíba o calor e o abafamento ajudam a criar cenários de chuva rápida e temporais isolados. A seguir, veja a previsão completa para as principais cidades da região.

São José dos Campos

Sábado

  • Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite

  • Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 27°C

Umidade: 94%

Domingo

  • Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia e da noite

  • Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 26°C

  • Umidade: 87%

    • Taubaté

    Sábado

    • Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite

    • Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 29°C

  • Umidade: 95%

    • Domingo

    • Condição: Manhã com muitas nuvens e chuva; tarde com temporal; noite chuvosa

    • Temperaturas: mínima de 21°C e máxima de 27°C

  • Umidade: 89%

    • Guaratinguetá

    Sábado

    • Condição: Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite

    • Temperaturas: mínima de 19°C e máxima de 30°C

  • Umidade: 87%

    • Domingo

    • Condição: Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite

    • Temperaturas: mínima de 21°C e máxima de 28°C

  • Umidade: 90%

    • Caraguatatuba

    Sábado

    • Condição: Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e noite nublada

    • Temperaturas: mínima de 22°C e máxima de 28°C

  • Umidade: 85%

    • Domingo

    • Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite

    • Temperaturas: mínima de 23°C e máxima de 28°C

  • Umidade: 83%

    • Campos do Jordão

    Sábado

    • Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite

    • Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 21°C

  • Umidade: 92%

    • Domingo

    • Condição: Muitas nuvens a nublado, chuva de manhã, temporal à tarde e noite chuvosa

    • Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 21°C

  • Umidade: 90%

    • Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários