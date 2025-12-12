A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) terá um fim de semana marcado pela combinação de sol, aumento de nuvens e chuva rápida, típica do período de verão. As temperaturas seguem amenas no início das manhãs e sobem ao longo do dia, favorecendo a formação de instabilidades em diferentes áreas.
De acordo com dados do Climatempo, as condições variam entre cada cidade, mas o padrão previsto inclui chuvas passageiras, chance de pancadas mais fortes e períodos de céu nublado, especialmente no domingo.
No Litoral Norte e na Serra da Mantiqueira, a umidade elevada deve intensificar a formação de nuvens carregadas, enquanto no Vale do Paraíba o calor e o abafamento ajudam a criar cenários de chuva rápida e temporais isolados. A seguir, veja a previsão completa para as principais cidades da região.
São José dos Campos
Sábado
-
Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite
-
Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 27°C
-
Umidade: 94%
Domingo
-
Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia e da noite
-
Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 26°C
Umidade: 87%
Taubaté
Sábado
-
Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite
-
Temperaturas: mínima de 20°C e máxima de 29°C
Umidade: 95%
Domingo
-
Condição: Manhã com muitas nuvens e chuva; tarde com temporal; noite chuvosa
-
Temperaturas: mínima de 21°C e máxima de 27°C
Umidade: 89%
Guaratinguetá
Sábado
-
Condição: Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite
-
Temperaturas: mínima de 19°C e máxima de 30°C
Umidade: 87%
Domingo
-
Condição: Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite
-
Temperaturas: mínima de 21°C e máxima de 28°C
Umidade: 90%
Caraguatatuba
Sábado
-
Condição: Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e noite nublada
-
Temperaturas: mínima de 22°C e máxima de 28°C
Umidade: 85%
Domingo
-
Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite
-
Temperaturas: mínima de 23°C e máxima de 28°C
Umidade: 83%
Campos do Jordão
Sábado
-
Condição: Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite
-
Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 21°C
Umidade: 92%
Domingo
-
Condição: Muitas nuvens a nublado, chuva de manhã, temporal à tarde e noite chuvosa
-
Temperaturas: mínima de 18°C e máxima de 21°C
Umidade: 90%