A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) terá um fim de semana marcado pela combinação de sol, aumento de nuvens e chuva rápida, típica do período de verão. As temperaturas seguem amenas no início das manhãs e sobem ao longo do dia, favorecendo a formação de instabilidades em diferentes áreas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com dados do Climatempo, as condições variam entre cada cidade, mas o padrão previsto inclui chuvas passageiras, chance de pancadas mais fortes e períodos de céu nublado, especialmente no domingo.