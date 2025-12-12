Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pai do escritor André Kondo, de Taubaté, é tema do livro que levou o autor da região a vencer o Prêmio Jabuti 2025, na categoria Juvenil. A obra se chama “O Silêncio de Kazuki” (Telucazu Edições) e conta um pouco da história do pai e a relação dele com o filho. Detalhe: o pai de André não queria que ele fosse escritor.

A obra surgiu numa fase de reconciliação de André com o pai, com o qual teve embates duros no passado. Após desavenças com o pai, o escritor viveu nas ruas durante quatro meses. Antes, ele havia peregrinado por lugares sagrados em 50 países para escrever seu primeiro livro, que demorou mais de dois anos para ser escrito.

O livro vencedor do Jabuti narra a história de um pai que não queria que o filho se tornasse escritor, mas que, no final das contas, acaba se tornando. O ato amoroso é que o pai participou do lançamento do livro do filho, e se emocionou. Só que André não sabe até hoje o que o pai achou do livro.

“É a história da vida dele, de uma forma ou de outra. E ele ficou muito emocionado também de estar ali [no lançamento]. Então, ele autografou os livros, estava ali do meu lado. Aquele momento é um dos melhores da minha vida. Fiquei muito emocionado”, confidenciou André ao “Que História!”, quadro de OVALE Cast, podcast de OVALE.