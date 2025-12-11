Em meio a vaias, faixas e protestos no plenário, os vereadores de Jacareí aprovaram um aumento de 72% nos salários em sessão realizada na manhã desta quinta-feira (11), com impacto direto sobre os subsídios da próxima legislatura, entre 2029 e 2032.

O projeto de lei, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara, recebeu sete votos a favor e cinco votos contra. Com a aprovação, o subsídio dos parlamentares passará dos atuais R$ 10.044 para R$ 17.300 na próxima legislatura, consolidando o aumento de 72% nos salários dos vereadores de Jacareí – um tema que já vinha sendo discutido e criticado desde que o projeto foi apresentado.