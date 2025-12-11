13 de dezembro de 2025
RENDIMENTO

Sob protestos, vereadores de Jacareí aprovam aumento de 72%

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução
Sessão de Câmara em Jacareí que aprovou o reajuste no subsídio dos vereadores
Sessão de Câmara em Jacareí que aprovou o reajuste no subsídio dos vereadores

Em meio a vaias, faixas e protestos no plenário, os vereadores de Jacareí aprovaram um aumento de 72% nos salários em sessão realizada na manhã desta quinta-feira (11), com impacto direto sobre os subsídios da próxima legislatura, entre 2029 e 2032.

O projeto de lei, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara, recebeu sete votos a favor e cinco votos contra. Com a aprovação, o subsídio dos parlamentares passará dos atuais R$ 10.044 para R$ 17.300 na próxima legislatura, consolidando o aumento de 72% nos salários dos vereadores de Jacareí – um tema que já vinha sendo discutido e criticado desde que o projeto foi apresentado.

De acordo com a justificativa da Mesa Diretora, o último reajuste dos subsídios dos vereadores ocorreu em março de 2015. Desde então, segundo o texto, a inflação acumulada medida pelo IPCA, até outubro deste ano, foi de aproximadamente 77%, o que, na avaliação dos autores, justificaria o aumento de 72% nos salários dos vereadores de Jacareí a partir da futura legislatura.

O projeto também destaca que há suporte financeiro para o reajuste, com a despesa prevista na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e na LOA (Lei Orçamentária Anual) dos anos em que o novo valor passará a valer.

A sessão que aprovou o aumento de 72% nos salários dos vereadores de Jacareí foi marcada por forte pressão popular. Mesmo assim, a maioria dos parlamentares votou a favor da proposta. Veja abaixo como cada um se posicionou.

Votaram a favor do aumento de 72%:
Netho Alves – PL
Juex Almeida – PP
Siufarne do Cidade Salvador – PL
Hernani Barreto – Republicanos
Paulinho dos Condutores – Podemos
Daniel Mariano – PL
Jean Araújo – PP

Votaram contra o aumento de 72%:
Gabriel Belém – PSB
Maria Amélia – PSDB
Valmir do Parque Meia Lua – PP
Luís Flávio (Flavinho) – PT
Marcelo Dantas – Podemos

O vereador Paulinho do Esporte (Podemos) não participou da votação registrada em ata.

O clima na Câmara foi tenso desde cedo. Moradores levaram faixas, cartazes e fizeram coro contra o aumento de 72% nos salários dos vereadores de Jacareí, classificando a medida como “desconectada da realidade” diante de problemas como falta de investimentos em saúde, educação e infraestrutura.

Durante a chamada nominal dos votos, manifestações de desaprovação vieram do plenário, principalmente quando vereadores anunciavam voto favorável ao reajuste. Em alguns momentos, a sessão precisou ser interrompida brevemente para que a Presidência restabelecesse a ordem após vaias mais intensas.

Os críticos destacam que o aumento de 72% nos salários dos vereadores de Jacareí ocorre em um cenário em que outras categorias do serviço público receberam reajustes muito menores, como servidores que tiveram aumento pouco acima de 5% neste ano, e que a população em geral enfrenta perda de renda e alta no custo de vida.

Em 2023, os vereadores chegaram a rejeitar um aumento de salário, mantendo o valor em R$ 10.044 para a legislatura 2025–2028. Agora, o debate volta ao centro da arena política, com impacto direto na próxima composição da Câmara.

Para analistas e lideranças locais, a forma como cada parlamentar se posicionou no aumento de 72% nos salários dos vereadores de Jacareí poderá pesar tanto na relação com a base social quanto nas alianças políticas futuras.

