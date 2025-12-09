Uma onda de cancelamento de shows atinge o Rodeo Music 2025, realizado no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba. Depois da dupla sertaneja Edson & Hudson anunciar nesta terça-feira (9) que não iria mais se apresentar na cidade da RMVale, agora foi a vez de outra dupla, Maria Cecília e Rodolfo.
Em seguida, a dupla Pedro Paulo & Alex também anunciou em suas redes sociais a desistência de tocar no evento em Pinda. A festa acontece a partir desta quarta (10) e vai até domingo, dia 14.
Os ingressos continuam à venda no site q2ingressos.com.br, para camarotes, área frontal e arquibancadas, com valores entre R$ 70 e R$ 170.
Nas redes sociais, as três duplas citaram o mesmo argumento: questões contratuais, mas sem entrar em detalhes. O show de Pedro Paulo & Alex seria já nesta quarta. Por sua vez, Maria Cecília e Rodolfo se apresentariam no sábado, dia 13, enquanto Edson & Hudson seria no domingo, último dia do evento.
Cristiano Barreto, US Agroboys, Talis & Welinton, Gustavo & Matteo e DJ Kevin seguem confirmados no evento. OVALE entrou em contato com o evento, mas ainda não obteve retorno.
Em sua conta oficial no Instagram, a organização do evento disse que, em razão do alerta de ciclone emitido pela Defesa Civil nesta terça-feira (9), alguns dos artistas contratados optaram pela rescisão do contrato. No entanto, a organização também disse que já está realizando a substituição das atrações e que, em breve, irá divulgar.