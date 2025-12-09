Uma onda de cancelamento de shows atinge o Rodeo Music 2025, realizado no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba. Depois da dupla sertaneja Edson & Hudson anunciar nesta terça-feira (9) que não iria mais se apresentar na cidade da RMVale, agora foi a vez de outra dupla, Maria Cecília e Rodolfo.

Em seguida, a dupla Pedro Paulo & Alex também anunciou em suas redes sociais a desistência de tocar no evento em Pinda. A festa acontece a partir desta quarta (10) e vai até domingo, dia 14.