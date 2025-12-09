09 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Pai de família morre um mês após a perda da esposa no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Erivaldo Bernardo Nogueira tinha 34 anos
Erivaldo Bernardo Nogueira tinha 34 anos

A dupla tragédia.

A família de Erivaldo Bernardo Nogueira, 34 anos, chora a morte do rapaz enquanto enxugava as lágrimas pela partida da esposa dele, Maiara, que morreu aos 24 anos há cerca de um mês. Ela morreu após complicações de eclampsia e um mês internada no Hospital São Francisco, em Jacareí.

Na última segunda-feira (8), Erivaldo perdeu o controle do carro durante a madrugada, na Estrada Nathan Sampaio de Almeida. O veículo caiu no córrego após despencar de uma estrutura. Ele morreu no local.

Cinco mulheres que estavam no veículo foram socorridas com ajuda de populares e encaminhadas para atendimento médico. Todas sobreviveram.

Segundo testemunhas, o grupo havia deixado uma casa de shows minutos antes do acidente. Laudos necroscópicos e toxicológicos irão confirmar as circunstâncias apontadas pela perícia, que registrou lesões compatíveis com embriaguez ao volante.

A morte de Erivaldo e Maiara representa um drama humano profundo: três crianças, de 5, 3 e 1 ano, ficaram subitamente sem o pai e a mãe.

Sem compreender a dimensão da tragédia, os pequenos agora dependem de parentes que, além do luto, enfrentam dificuldades financeiras para custear o sepultamento de Erivaldo e garantir o sustento e acolhimento das crianças.

O corpo de Erivaldo será sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.

"Meus sentimentos para a mãezinha dele e as criancinhas. Tive o previlégio, com minhas crianças, de conhecer ele lá no Imperial. Com a partida da esposa, fomos fazer uma visita e levar alguns alimentos e fraudas. Estou chocada, mas o Senhor sabe de tudo. Descanse em paz, junto da sua esposa e a filhinha", disse Tati Santos.

Neidinha Neidinha comentou: "Eu lembro que faz pouco tempo que a esposa dele faleceu junto com a bebê, faz um mês mesmo, e agora ele faleceu, tadinha das crianças, mas que história triste".

