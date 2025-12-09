A dupla tragédia.

A família de Erivaldo Bernardo Nogueira, 34 anos, chora a morte do rapaz enquanto enxugava as lágrimas pela partida da esposa dele, Maiara, que morreu aos 24 anos há cerca de um mês. Ela morreu após complicações de eclampsia e um mês internada no Hospital São Francisco, em Jacareí.

