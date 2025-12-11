Um homem de 28 anos e um jovem de 18 anos foram assassinados a tiros no bairro Camburi, em Ubatuba, na tarde dessa quarta-feira (10). O jovem havia completado a maioridade três dias antes do crime. O carro em que eles estavam foi crivado de balas.

O local da execução fica na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Trata-se de área de mata às margens de uma estrada.