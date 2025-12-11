Um homem de 28 anos e um jovem de 18 anos foram assassinados a tiros no bairro Camburi, em Ubatuba, na tarde dessa quarta-feira (10). O jovem havia completado a maioridade três dias antes do crime. O carro em que eles estavam foi crivado de balas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O local da execução fica na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Trata-se de área de mata às margens de uma estrada.
As vítimas foram identificadas como Cleberson Nunes dos Santos, 28 anos, e João Luís Souza de Oliveira, 18 anos. Uma terceira pessoa também foi baleada, mas sobreviveu.
Durante a ocorrência, dois suspeitos fugiram para uma área de mata e não foram localizados.
O caso foi registrado na Polícia Civil de Ubatuba como duplo homicídio consumado e homicídio tentado. No local do crime foram apreendidas porções de drogas e cápsulas de arma de fogo. Um carro Fiat Fiorino branco foi localizado crivado de balas.
Suspeita-se de que o confronto tenha ocorrido entre integrantes das facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho), que disputam o tráfico de drogas na região.
A existência de uma guerra entre PCC e CV no Vale do Paraíba e Litoral Norte foi revelada com exclusividade por OVALE (leia aqui).
A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Ubatuba esteve no local e instaurou investigação para apurar as circunstâncias do caso, bem como a identificação das vítimas e dos envolvidos.
Guerra das facções.
O confronto acontece em momento de avanço do Comando Vermelho no Litoral Norte, especialmente em Ubatuba.
PCC e o CV travam uma disputa violenta pelo domínio de territórios e do bilionário mercado de drogas na RMVale. As áreas de maior tensão são o Vale Histórico, o metro quadrado com maior índice de assassinatos em solo paulista, e o Litoral Norte.
Não à toa, o ranking dos municípios com a maior taxa de homicídios tem na primeira colocação Lorena, seguida por Cruzeiro, na segunda posição. No Litoral Norte, por sua vez, Ubatuba é a terceira, enquanto que Caraguatatuba e São Sebastião ocupam o nono e décimo lugares, respectivamente, no 'Top 10'.