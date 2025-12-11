Vídeo mostra o atendimento ao grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, nesta quinta-feira (11), que deixou uma pessoa morta e outras 37 que precisaram de atendimento – cinco delas com ferimentos moderados.

O acidente envolveu um ônibus, quatro caminhões e um carro, e aconteceu por volta de 2h40, pelo km 107 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro.