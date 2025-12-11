Vídeo mostra o atendimento ao grave acidente na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, nesta quinta-feira (11), que deixou uma pessoa morta e outras 37 que precisaram de atendimento – cinco delas com ferimentos moderados.
O acidente envolveu um ônibus, quatro caminhões e um carro, e aconteceu por volta de 2h40, pelo km 107 da Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro.
O motorista do ônibus da empresa Guanabara, Marco Aurélio de Souza Rosa, de 54 anos, que opera linha interestadual, morreu na hora. A frente do veículo ficou completamente destruída. O ônibus saiu de Campinas e seguia em direção ao Rio de Janeiro.
De acordo com a concessionária RioSP, as cinco vítimas moderadas foram removidas ao Hospital Regional de Taubaté. As demais foram atendidas e liberadas no local.
A rodovia precisou ser totalmente interditada para a remoção do corpo do motorista, socorro dos passageiros e envolvidos no acidente e limpeza da pista.
A interdição foi mantida até as 7h, quando as faixas começaram a ser liberadas. Às 7h03, a faixa 1 (esquerda) foi liberada para o tráfego. Às 8h25, a faixa 2, da direita, foi liberada. A faixa três foi liberada às 9h43. O congestionamento chegou a 20 km. Por volta de 10h, segundo a RioSP, a lentidão era de 12 km, reflexo do atendimento da ocorrência.
A reportagem fez contato com a empresa Guanabara, que se manifestou por meio de nota. A empresa diz que o ônibus foi atingido na traseira por uma carreta e lamenta e presta todo apoio à família do motorista, que morreu, e aos passageiros que estavam o veículo.