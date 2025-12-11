Um pedestre morreu atropelado na Via Dutra, no trecho de Aparecida, na madrugada desta quinta-feira (11). O caso aconteceu no km 69+700, na altura do bairro Santa Rita.
De acordo com o registro policial, o caso foi enquadrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e envolveu uma carreta que seguia pela Via Dutra quando atingiu o pedestre, que estaria no meio da pista. O motorista parou na base da Polícia Rodoviária Federal, pediu ajuda e permaneceu no local.
O atropelamento aconteceu por volta de 1h15. A rodovia é um dos principais acessos ao Santuário Nacional e registra grande fluxo de veículos de carga, ônibus e carros de passeio, inclusive durante a madrugada.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de uma carreta, de Barra Mansa (RJ), relatou que seguia pela faixa da direita quando viu uma pessoa no meio da pista, acenando com os braços. Ele tentou desviar, mudando para a faixa da esquerda, mas o pedestre teria acompanhado o movimento. Ao retornar para a direita, a vítima novamente se deslocou para frente do veículo, momento em que ocorreu o atropelamento.
Após o impacto, o pedestre caiu para o lado direito da via. O motorista então conduziu a carreta até a base da PRF em Aparecida para avisar os policiais e solicitar socorro, contando com o apoio de dois agentes rodoviários federais que foram até o ponto do atropelamento com morte na Via Dutra em Aparecida.
Perícia e investigação do atropelamento com morte na Via Dutra em Aparecida
No local do atropelamento com morte na Via Dutra em Aparecida, a equipe da PRF encontrou o corpo do pedestre já sem vida, caído na pista. A área foi isolada para o trabalho da perícia, realizada por perita criminal e fotógrafo técnico da Polícia Científica.
O boletim registra que não foram encontrados documentos de identificação com a vítima, que é descrita como homem, de pele branca. O corpo foi removido pela funerária de plantão, e a autoridade policial requisitou exame necroscópico e procedimento de identificação no IML (Instituto Médico Legal).
A carreta sofreu danos na grade frontal, que ficou quebrada e rachada após o impacto. O veículo foi preservado para eventuais exames complementares que possam auxiliar na investigação do atropelamento.
Motorista presta socorro em caso de atropelamento com morte na Via Dutra em Aparecida
O registro da Delegacia de Aparecida destaca que o condutor permaneceu no local, acionou a PRF e colaborou com as autoridades, como é previsto na legislação em casos de atropelamento ou em qualquer outra rodovia.
O caso não foi registrado como flagrante e será encaminhado ao distrito policial da área para sequência da apuração. A tipificação como homicídio culposo na direção de veículo automotor é a usada em acidentes fatais de trânsito quando não há, a princípio, indícios de intenção de matar.
O boletim também lista como testemunha um policial rodoviário federal que estava na base de Aparecida e acompanhou o motorista até o local do atropelamento com morte na Via Dutra em Aparecida, onde constatou a presença do pedestre morto e a necessidade de acionar perícia e remoção.