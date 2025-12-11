Após o sucesso das duas primeiras lives da história da marca, realizadas durante a Black Friday, a Farma Conde volta a inovar e anuncia uma nova transmissão ao vivo nesta sexta-feira, 12 de dezembro, data que vem ganhando relevância no calendário do varejo nacional.

Com o tema “Cuidados com a Saúde no Verão”, a live antecipa a chegada da estação mais quente do ano e reforça o compromisso da rede com bem-estar, prevenção e atenção ativa aos seus consumidores. “Estamos atentos ao 12.12 como um momento estratégico para o varejo. Essa live celebra o verão levando informação, interação e benefícios exclusivos aos clientes”, destaca Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde.

Ação estratégica.

A iniciativa é fruto de uma operação colaborativa interna, envolvendo os setores de Marketing, Trade, Multicanal, Varejo, Operações e Tecnologia da Informação, demonstrando o modelo de execução integrada que rege as iniciativas digitais da companhia.

Interação e ofertas.

Transmitida diretamente do estúdio próprio da Farma Conde, a live contará com:

? Cupons exclusivos e promoções inéditas, válidas somente durante a transmissão;

? Testes e demonstrações de produtos voltados a cuidados e prevenção no verão;

? Interação em tempo real com o público, com perguntas e participação direta dos espectadores.

A apresentação será conduzida por Leandro Vaz, apresentador da TV Record e gerente de Comunicação da Farma Conde, com participação especial de Dimitri Ferreira, diretor do Laboratório MCG, que compõe o grupo Farma Conde, ampliando o diálogo técnico sobre saúde, inovação e performance de produtos.

Onde assistir.

A transmissão será exibida nos canais digitais oficiais da Farma Conde, incluindo YouTube e demais plataformas como Instagram. A empresa convida clientes e seguidores a acompanharem a live, aproveitarem os descontos exclusivos e se prepararem para o verão com informação, cuidado e experiência digital diferenciada.

Assista aqui