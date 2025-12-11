O grave acidente envolvendo quatro caminhões, um ônibus e um carro na rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta quinta-feira (11), deixou uma pessoa morta e 38 feridas em Taubaté.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que foi acionada às 2h53, o acidente aconteceu por volta de 2h40 na altura do km 107, na pista sentido Rio de Janeiro.