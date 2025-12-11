13 de dezembro de 2025
MORTE NA RODOVIA

Tragédia na Dutra: acidente envolveu ônibus, 4 caminhões e carro

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PRF

O grave acidente envolvendo quatro caminhões, um ônibus e um carro na rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta quinta-feira (11), deixou uma pessoa morta e 38 feridas em Taubaté.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que foi acionada às 2h53, o acidente aconteceu por volta de 2h40 na altura do km 107, na pista sentido Rio de Janeiro.

A vítima fatal do acidente foi identificada como Marco Aurélio de Souza Rosa, de 54 anos, motorista do ônibus da empresa Guanabara, que opera linha interestadual.

Segundo a PRF, o motorista ficou preso nas ferragens e faleceu no local. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. A frente do ônibus ficou completamente destruída. O veículo havia saído de Campinas e seguia em direção ao Rio de Janeiro.

O motorista do caminhão que colidiu na traseira do ônibus e em mais dois caminhões foi socorrido, em estado grave, e conduzido para o Hospital Regional de Taubaté. Outras quatro vítimas moderadas também foram removidas para a unidade de saúde. Ainda foram atendidas 33 vítimas leves.

Segundo a PRF, um caminhão bateu na traseira do ônibus e empurrou o veículo em cima de outro caminhão. O primeiro caminhão ainda pegou na lateral de mais dois caminhões.

A rodovia precisou ser totalmente interditada para a remoção do corpo do motorista, socorro aos passageiros e envolvidos no acidente e limpeza da pista.

A interdição foi mantida até as 7h, quando as faixas começaram a ser liberadas. Às 7h03, a faixa 1 (esquerda) foi liberada para o tráfego. Às 8h25, a faixa 2, da direita, foi liberada. A faixa três foi liberada às 9h43. O congestionamento chegou a 20 km. Por volta de 10h, segundo a RioSP, a lentidão era de 12 km, reflexo do atendimento da ocorrência.

Empresa de ônibus.

A reportagem fez contato com a empresa Guanabara, que se manifestou por meio de nota. A empresa diz que o ônibus foi atingido na traseira por uma carreta e lamenta e presta todo apoio à família do motorista, que morreu, e aos passageiros que estavam o veículo. Leia a nota na íntegra.

“A empresa informa que, por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira (11), recebeu a comunicação de que o veículo que operava a linha Campinas x Rio de Janeiro, foi atingido na traseira por uma carreta e envolvida num engavetamento.

Manifestamos nossa mais profunda consternação e solidariedade à família de nosso motorista que faleceu em decorrência deste acidente.

O veículo transportava 33 passageiros e 4 destes receberam atendimento médico porém nenhum em estado grave.

A empresa permanece prestando toda assistência necessária aos envolvidos e no momento toda nossa atenção estará voltada ao suporte da família de nosso colaborador.”

