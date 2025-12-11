13 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Agora: carreta tomba e atinge carro estacionado em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carreta tombou em São José
Carreta tombou em São José

Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (11) no Parque Industrial, na região sul de São José dos Campos, após descer a rua Álvaro Gonçalves Júnior e perder estabilidade próximo a uma obra na esquina com a avenida Fortaleza. O veículo estava carregado com vigas, que atingiram um carro estacionado na via.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. De acordo com as primeiras informações, tanto o motorista quanto o ajudante da carreta passam bem.

O tombamento deixou parte da avenida bloqueada. Equipes da Mobilidade Urbana foram acionadas para controlar o trânsito e garantir a segurança no local, enquanto o Corpo de Bombeiros iniciou o processo de destombamento do veículo e a avaliação da carga. Técnicos seguem monitorando a área para evitar novos riscos.

