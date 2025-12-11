Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (11) no Parque Industrial, na região sul de São José dos Campos, após descer a rua Álvaro Gonçalves Júnior e perder estabilidade próximo a uma obra na esquina com a avenida Fortaleza. O veículo estava carregado com vigas, que atingiram um carro estacionado na via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. De acordo com as primeiras informações, tanto o motorista quanto o ajudante da carreta passam bem.